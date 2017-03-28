Санаторий «Хилово» вошел в ТОП-100 российских здравниц по инвестпривлекательности

Санаторий «Хилово» в Порховском районе Псковской области вошел в первый рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Как сообщили Псковской Ленте Новостей составители, в рейтинге псковская здравница занимает 38 место. в Порховском районе Псковской области вошел в первый рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Как сообщили Псковской Ленте Новостей составители, в рейтинге псковская здравница занимает 38 место.

Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) и рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) завершили совместную работу над рейтингом инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Это первый в России рейтинг, призванный создать систему координат, которая будет способствовать правильному позиционированию российских здравниц и популяризации их инвестиционной привлекательности в бизнес-сообществе.

В основе рейтинга лежит ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортных организаций, полученных по результатам анкетирования более 300 здравниц. Для верификации информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленные в системе профессионального анализа рынков и компаний. В рейтинге оценивается инвестпривлекательность здравниц, ориентированных прежде всего на открытый рынок санаторно-курортных услуг. Поэтому в состав участников не попал ряд крупных ведомственных санаториев, работающих преимущественно в интересах конкретных корпораций и организаций, а также здравницы, где доля санаторно-курортных услуг составляла менее 40%.

Интегральный рейтинг инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц» базировался на показателях, сгруппированных в три блока: масштаб бизнеса, эффективность бизнеса и инвестиционный потенциал.

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» попали санатории из 27 регионов, то есть почти в каждом третьем из 85 субъектов РФ на сегодня есть хотя бы один достойный оздоровительный комплекс. Больше всего, 48 здравниц, приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Тремя и более здравницами в рейтинге представлены девять регионов - это уже сформировавшиеся оздоровительные кластеры. На формирование новых зон концентрации оздоровительного туризма, по замыслу государства, направлена обновленная ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В рамках подготовки документа на начало 2017 года уже получены заявки на 66 проектов общей суммой в 100 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей