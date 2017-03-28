Жители Псковской области выберут лучшую поликлинику

Областной конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры» стартовал в Псковской области. Как сообщили в Государственном комитете по здравоохранению и фармации, мероприятие проводится в соответствии с решением Министерства здравоохранения РФ в целях совершенствования порядка организации деятельности регистратур.

В конкурсе принимают участие регистратуры поликлиник, поликлинических отделений и амбулаторных кабинетов государственных учреждений здравоохранения Псковской области. Их работу оценивают граждане, пришедшие в поликлинику, путем заполнения анкет в анонимной форме. Посетители также могут присылать свои фотографии регистратур.

В анкету включены такие критерии оценки, как соблюдение графика работы регистратуры, распределение потока пациентов и нагрузки между регистраторами, обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки, а также приема людей с ограниченными возможностями без очереди. Кроме того, пациенты будут оценивать чистоту в регистратуре, наличие мест отдыха, комфортных условий, отсутствие неприятных запахов. В критерии оценки также вошли вежливость, грамотная речь, опрятность, отзывчивость регистраторов и скорость оказания консультаций и оформления документов.

Сбор анкет и фото в письменной и электронной форме до 17 апреля будет осуществлять Медицинский информационно-аналитический центр. Затем, в срок до 21 апреля, центр проведет анализ, проверку достоверности предоставленных данных и подведет предварительные итоги конкурса.

Решение об окончательных итогах примет конкурсная комиссия 25 апреля. Основными критериями для выявления победителя станут отзывы посетителей поликлиник, независимая оценка работы поликлиник в 2016 году, а также результат проверочных листов внедрения «Новой» регистратуры. Победителем будет объявлена поликлиника, получившая наибольшее количество баллов.

Источник: Псковская Лента Новостей