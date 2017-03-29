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Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно

31.03.2017 09:41 ПЛН, Псков

Эксперты Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС) подготовили для россиян перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых в рамках услуг системы ОМС осуществляется бесплатно.

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях*:

  • инфекционные и паразитарные болезни;
  • новообразования;
  • болезни эндокринной системы;
  • расстройства питания и нарушения обмена веществ;
  • болезни нервной системы;
  • болезни крови, кроветворных органов;
  • отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
  • болезни глаза и его придаточного аппарата;
  • болезни уха и сосцевидного отростка;
  • болезни системы кровообращения;
  • болезни органов дыхания;
  • болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
  • болезни мочеполовой системы;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
  • врожденные аномалии (пороки развития);
  • деформации и хромосомные нарушения;
  • беременность, роды, послеродовой период и аборты;
  • отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
  • симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В случае возникновения вопросов по получению медицинской помощи, пожалуйста, обращайтесь в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

* Постановление правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

 

**Все назначения врача при конкретном заболевании в рамках медицинского стандарта не подлежат оплате за счет личных средств пациента.

Источник: Псковская Лента Новостей


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