Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно

Эксперты Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС) подготовили для россиян перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых в рамках услуг системы ОМС осуществляется бесплатно.

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях*:

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования;

болезни эндокринной системы;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

болезни нервной системы;

болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

болезни мочеполовой системы;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;

беременность, роды, послеродовой период и аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В случае возникновения вопросов по получению медицинской помощи, пожалуйста, обращайтесь в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

* Постановление правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

**Все назначения врача при конкретном заболевании в рамках медицинского стандарта не подлежат оплате за счет личных средств пациента.

Источник: Псковская Лента Новостей