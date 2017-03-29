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Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно
Эксперты Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС) подготовили для россиян перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых в рамках услуг системы ОМС осуществляется бесплатно.
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях*:
- инфекционные и паразитарные болезни;
- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни глаза и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
- врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушения;
- беременность, роды, послеродовой период и аборты;
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
- симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
В случае возникновения вопросов по получению медицинской помощи, пожалуйста, обращайтесь в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.
* Постановление правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
**Все назначения врача при конкретном заболевании в рамках медицинского стандарта не подлежат оплате за счет личных средств пациента.
Источник: Псковская Лента Новостей