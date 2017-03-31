Ученые признали зубную пасту опасной для здоровья

Французские ученые пришли к выводу, что почти любая зубная паста опасна для здоровья человека. По их мнению, входящий в состав паст диоксид титана, известный под индексом Е-171, может способствовать развитию раковых опухолей и разрушению иммунитета. Негативно его влияние сказывается и на почках. Об этом сообщил ФАН.

Диоксид титана присутствует в зубных пастах с отбеливающим эффектом, помогающих избавиться от зубного налета. Как уточняют Вести.Ru, этот краситель также используется в пищевой промышленности и является компонентом многих популярных продуктов. Например, его можно найти в составе жевательной резинки, сахарной пудры и муки.

Чем чаще диоксид титана попадает в организм, тем хуже кишечник усваивает необходимые для иммунитета элементы. Однократный контакт с Е-171 никак не сказывается на работе ЖКТ, но три приема уже существенно влияют на микрофлору кишечника.

Источник: Псковская Лента Новостей