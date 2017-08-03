Жителей регионов не пускают к столичным врачам из-за ОМС

Россияне, которым необходима медицинская консультация высокого уровня, доступная только в Москве или Санкт-Петербурге, зачастую не могут ее получить из-за противодействия региональных чиновников и врачей на местах. Причина нежелания отпускать пациентов к столичным медикам - в том, что вместе с ними «утекают» средства ОМС (обязательного медстрахования).

Зачастую нуждающийся в услугах московских или петербургских клиник житель российской глубинки, имея полное право получить эти услуги бесплатно по полису ОМС, в реальности лишен такой возможности. Чтобы не платить за консультации и лечение в столицах, пациенту требуется прибыть туда с направлением от «своего» врача, полученным по месту жительства. Соответственно, выдача направлений разными способами блокируется или предельно затрудняется.

«Известия» приводят в пример целый ряд историй болезни жителей различных российских регионов, столкнувшихся с противодействием медиков и даже чиновников при попытке получить направление в Москву или Санкт-Петербург.

Большинство героев, которым в итоге удалось добиться своего, воздействовали на региональных врачей и должностных лиц через обращения в федеральный Минздрав, Росздравнадзор и головной офис Фонда обязательного медицинского страхования.

Источник: Псковская Лента Новостей