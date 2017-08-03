Минздрав: Пациенты не должны ждать компьютерной и магнитно-резонансной томографии больше одного месяца

Минздрав России в связи с поступающими запросами сообщает, что в настоящее время четкий срок ожидания медицинской помощи - это гарантированное право каждого пациента.

Как сообщает пресс-служба министерства, чтобы установить это, два года назад правительством РФ поэтапно впервые были внесены соответствующие корректировки в программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Предельные сроки ожидания разных видов медицинской помощи обозначены с учетом анализа реальных возможностей всех 85 регионов страны. Так, например, врач-терапевт должен принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента обращения, врач-специалист - в течение двух недель. Лабораторные исследования и большинство инструментальных исследований также должны быть проведены в течение 2 недель. Для таких сложных методов диагностики как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, а также для плановой госпитализации установлен предельный срок ожидания - не более одного месяца.

Если эти сроки нарушаются или если пациент не знает, сколько необходимо ждать того или иного исследования, можно обратиться к страховому представителю - сотруднику страховой медицинской организации, в которой застрахован пациент: обеспечить своевременное оказание медицинской помощи является его обязанностью.

Источник: Псковская Лента Новостей