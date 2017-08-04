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Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2% с начала года : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2% с начала года

07.08.2017 08:42 ПЛН, Псков

С начала года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) упали на 3,2%, свидетельствуют данные агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

В 2016 году в среднем одна пачка отечественного жизненно важного препарата стоила 71,6 рубля, а в нынешнем - 68,2 рубля. Средняя цена импортных препаратов на эту категорию с начала 2017 года составила 189,4 рубля, а годом ранее - 186,8 рубля.

В Минздраве заявили, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП снижаются благодаря государственному регулированию и мониторингу цен на эту категорию. Механизм регулирования цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП используется c 2009 года.

Источник: Псковская Лента Новостей


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