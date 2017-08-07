«Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive»

Клуб «Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, сбросить лишние килограммы поможет фитнес-программа «21».

«Время отпусков подходит к концу, а, значит, скоро возвращаться на работу и учебу! Период «олинклюзива» и поездок на шашлыки неизменно откладывает свой отпечаток 2-3 лишними килограммами на животе, боках и бедрах. А как же хочется вернуться из отпуска загорелой, отдохнувшей и… похудевшей. Пришло время работать над собой! Привести себя в форму сложно, скажете вы? На самом деле, главное - начать вовремя, а именно - прямо сейчас!» - подчеркнули в клубе.

Фитнес-программа «21» от клуба «Супер фитнес» - это:

- тренировки в тренажерном зале;

- групповые занятия (сайкл, коррекция фигуры, растяжка, табата, функциональный тренинг и другие программы);

- функциональное тестирование;

- сопровождение персонального тренера;

- программа тренировок;

- план питания;

- гарантия результата*: минус 3 кг (либо клуб вернет деньги).

Запишитесь прямо сейчас по телефону 56-60-80 на пробное занятие со скидкой 50% всего за 250 рублей или забронируйте участие в программе!

Начните работать над собой сейчас и ловите восхищенные взгляды коллег и противоположного пола уже через 21 день!

*Тренер даст прогноз вашей индивидуальной потери веса на первом занятии.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей