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Расходы на диспансеризацию россиян выросли на 20% : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Расходы на диспансеризацию россиян выросли на 20%

09.08.2017 08:43 ПЛН, Псков

Диспансеризация россиян в первом полугодии обошлась бюджету на 20% дороже, чем за первые шесть месяцев прошлого года, пишет в среду газета «Известия».

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), за первую половину 2017 года на эти мероприятия было потрачено 17,3 млрд рублей, а в прошлом году за тот же период - 14,6 млрд рублей.

При этом число прошедших диспансеризацию граждан России увеличилось на 6%. Специалисты считают, что причина удорожания - в возросшем качестве оказания медицинских услуг.

В первом полугодии 2017 года в среднем на одного россиянина было потрачено более 1650 рублей, а в прошлом году - 1500 рублей.

Программа диспансеризации стартовала в России в 2013 году. Регулярный медосмотр граждане должны проходить начиная с 21 года с периодичностью раз в три года в поликлиниках по месту прикрепления.

Источник: Псковская Лента Новостей


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