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Регионы РФ в этом году снабдят 60 млн доз вакцины против гриппа : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Регионы РФ в этом году снабдят 60 млн доз вакцины против гриппа

09.08.2017 12:58 ПЛН, Псков

Порядка 60 млн доз вакцины против гриппа будет доставлены в регионы в этом году, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

«В этом году федеральный бюджет закупает большее количество вакцины. На сегодняшний день в субъекты должно быть поставлено 58 миллионов 485 тысяч доз, в том числе около 18 миллионов доз для детей», - заявила А.Попова журналистам во вторник, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что вакцина уже начала поступать в регионы. «По состоянию на сегодняшний день отгружено 5% детской вакцины и 13% взрослой вакцины в субъекты РФ», - отметила она.

Прививочную кампанию планируется начать в первой декаде сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей


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