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Где делать маникюр, чтобы не заразиться гепатитом или ВИЧ, рассказали в Роспотребнадзоре : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Где делать маникюр, чтобы не заразиться гепатитом или ВИЧ, рассказали в Роспотребнадзоре

10.08.2017 08:46 ПЛН, Псков
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для тех, кто пользуется услугами маникюра и педикюра, пишет «Газета.ру». 
Ведомство указывает, что такие услуги представляют эпидемиологическую опасность для населения, поскольку при их выполнении повреждается целостность кожного покрова.
 
«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария», - отмечается в сообщении.
 
В связи с этим Роспотребнадзор советует обращать внимание на чистоту салонов, где проводятся услуги, на чистоту инструментов, а также на ряд других факторов.
 

Источник: Псковская Лента Новостей


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