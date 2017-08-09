Где делать маникюр, чтобы не заразиться гепатитом или ВИЧ, рассказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для тех, кто пользуется услугами маникюра и педикюра, пишет «Газета.ру».

Ведомство указывает, что такие услуги представляют эпидемиологическую опасность для населения, поскольку при их выполнении повреждается целостность кожного покрова.

«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария», - отмечается в сообщении.

В связи с этим Роспотребнадзор советует обращать внимание на чистоту салонов, где проводятся услуги, на чистоту инструментов, а также на ряд других факторов.

Источник: Псковская Лента Новостей