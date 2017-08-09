Более 12% участников опроса ПЛН ведут здоровый образ жизни на 100%

12,7% участников опроса Псковской Ленты Новостей, проведенного в группе издания «ВКонтакте», ведут здоровый образ жизни на 100%. Стараются приблизиться к идеалу еще 18,8% респондентов: они не курят, не употребляют алкоголь, занимаются спортом, но иногда позволяют себе послабления в пище.

Скорее ведут здоровый образ жизни, чем нет, 15,8% пользователей, принявших участие в опросе. Хотели бы, но не всегда получается, 23,3%.

«Нет, не могу себя заставить», - ответили 6,2% респондентов. Категорически не откажутся от алкоголя/сигарет/жирной пищи 12,3% участников группы. Еще 10,9% придерживаются мнения, озвученного в известной песне группировки «Ленинград» под названием «ЗОЖ».

Всего в опросе на данный момент приняли участие почти 650 человек.

Напомним, к 2025 году в России планируют до 60% увеличить число россиян, ведущих здоровый образ жизни.

Источник: Псковская Лента Новостей