Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Более 12% участников опроса ПЛН ведут здоровый образ жизни на 100% : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Четверг, 10 Августа    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация-2016
Простуда добралась до псковичей
Диспансеризация за 1 день
Чем полезен сыр
Советы по ЗОЖ
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



«Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive»

«Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive»

Клуб «Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, сбросить лишние килограммы поможет фитнес-программа «21». «Время отпусков подходит к концу,...1

Более 12% участников опроса ПЛН ведут здоровый образ жизни на 100%

10.08.2017 09:36 ПЛН, Псков
12,7% участников опроса Псковской Ленты Новостей, проведенного в группе издания «ВКонтакте», ведут здоровый образ жизни на 100%. Стараются приблизиться к идеалу еще 18,8% респондентов: они не курят, не употребляют алкоголь, занимаются спортом, но иногда позволяют себе послабления в пище.  
 
 
Скорее ведут здоровый образ жизни, чем нет, 15,8% пользователей, принявших участие в опросе. Хотели бы, но не всегда получается, 23,3%. 
 
«Нет, не могу себя заставить», - ответили 6,2% респондентов. Категорически не откажутся от алкоголя/сигарет/жирной пищи 12,3% участников группы. Еще 10,9% придерживаются мнения, озвученного в известной песне группировки «Ленинград» под названием «ЗОЖ».
 
Всего в опросе на данный момент приняли участие почти 650 человек. 
 
Напомним, к 2025 году в России планируют до 60% увеличить число россиян, ведущих здоровый образ жизни.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 1Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100