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В одном из детских лагерей Псковской области, возможно, отравились двое детей
10.08.2017 15:33 ПЛН, Псков
В одном из детских лагерей Псковской области, возможно, отравились двое детей. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук подтвердил, что ведомство получило похожую информацию. Специалисты выехали для проверки в Гдовский район.
Источник: Псковская Лента Новостей
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