Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
В России в течение трех лет появится 3,5 тыс. врачей для пожилых пациентов - Голодец : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Четверг, 10 Августа    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация за 1 день
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Диспансеризация-2016
Советы по ЗОЖ
Беспокойство опасно для мужчин
Простуда добралась до псковичей

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



«Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive»

«Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive»

Клуб «Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, сбросить лишние килограммы поможет фитнес-программа «21». «Время отпусков подходит к концу,...1

В России в течение трех лет появится 3,5 тыс. врачей для пожилых пациентов - Голодец

10.08.2017 15:49 ПЛН, Псков

В России в течение ближайших трех лет планируется подготовить 3,5 тыс. врачей, специализирующихся на помощи пожилым людям, сообщили в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец.

Как говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в четверг, ранее в правительстве РФ под председательством О.Голодец состоялось совещание по вопросу развития гериатрической помощи в России. На нем принято решение, что уже до конца года в стране появится профессиональный стандарт врача-гериатра - документ подготовит Минздрав РФ. Затем в течение 2018 г. планируется внедрить программы ординатуры по специальности «гериатрия» и программы дополнительного образования для терапевтов и врачей общей практики.

«В соответствии с ними за три года планируется обучить 3 тыс. 500 врачей (гериатров, а также прошедших допподготовку терапевтов и врачей общей практики)», - отметили в пресс-службе О.Голодец.

Средняя продолжительность жизни в России по итогам прошлого года составила 71,9 года, этот показатель растет. Ранее в правительстве неоднократно поднимали вопрос о том, что в связи с ростом доли пожилых людей в отечественном здравоохранении требуется особый подход к таким пациентам.

В пресс-службе вице-премьера напомнили, что в России формируется гериатрическая служба, в которую входит Федеральный научный центр геронтологии и гериатрии. Впоследствии в рамках концепции активного долголетия, разрабатываемой Минздравом, в РФ планируется создать гериатрические отделения или блоки в стационарах, а также кабинеты или отделения в поликлиниках. Как ожидается, появление специальных кабинетов и врачей, специализирующихся на помощи пожилым людям, должно улучшить качество обслуживания пенсионеров.

Гериатрия - раздел геронтологии, специализирующийся на изучении болезней старческого возраста и нужд пожилых пациентов.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100