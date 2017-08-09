В России в течение трех лет появится 3,5 тыс. врачей для пожилых пациентов - Голодец

В России в течение ближайших трех лет планируется подготовить 3,5 тыс. врачей, специализирующихся на помощи пожилым людям, сообщили в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец.

Как говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в четверг, ранее в правительстве РФ под председательством О.Голодец состоялось совещание по вопросу развития гериатрической помощи в России. На нем принято решение, что уже до конца года в стране появится профессиональный стандарт врача-гериатра - документ подготовит Минздрав РФ. Затем в течение 2018 г. планируется внедрить программы ординатуры по специальности «гериатрия» и программы дополнительного образования для терапевтов и врачей общей практики.

«В соответствии с ними за три года планируется обучить 3 тыс. 500 врачей (гериатров, а также прошедших допподготовку терапевтов и врачей общей практики)», - отметили в пресс-службе О.Голодец.

Средняя продолжительность жизни в России по итогам прошлого года составила 71,9 года, этот показатель растет. Ранее в правительстве неоднократно поднимали вопрос о том, что в связи с ростом доли пожилых людей в отечественном здравоохранении требуется особый подход к таким пациентам.

В пресс-службе вице-премьера напомнили, что в России формируется гериатрическая служба, в которую входит Федеральный научный центр геронтологии и гериатрии. Впоследствии в рамках концепции активного долголетия, разрабатываемой Минздравом, в РФ планируется создать гериатрические отделения или блоки в стационарах, а также кабинеты или отделения в поликлиниках. Как ожидается, появление специальных кабинетов и врачей, специализирующихся на помощи пожилым людям, должно улучшить качество обслуживания пенсионеров.

Гериатрия - раздел геронтологии, специализирующийся на изучении болезней старческого возраста и нужд пожилых пациентов.

Источник: Псковская Лента Новостей