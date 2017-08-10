Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Ситуация с вакцинами против туберкулеза, коклюша, столбняка и кори в Псковской области выправилась : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Пятница, 11 Августа    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация за 1 день
Диспансеризация-2016
Простуда добралась до псковичей
Советы по ЗОЖ
Беспокойство опасно для мужчин
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



«Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive»

«Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive»

Клуб «Супер фитнес» предлагает скорую помощь жертвам «All inclusive». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, сбросить лишние килограммы поможет фитнес-программа «21». «Время отпусков подходит к концу,...1

Ситуация с вакцинами против туберкулеза, коклюша, столбняка и кори в Псковской области выправилась

11.08.2017 11:30 ПЛН, Псков
Ситуация по поступлению вакцины против туберкулеза, коклюша, столбняка и кори, а также ряда других заболеваний в Псковской области выправилась.  Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина. 
 
Она напомнила, что некоторые проблемы по поступлению данных вакцин наблюдались в первом полугодии 2017 года. «Ситуация полностью исправилась. Первое поступление было в конце апреля, второе - в конце июля, третье планируется в октябре-ноябре. Основные вакцины сейчас имеются, в соответствии с графиком прививок проводится вакцинация», - сказала представитель здравкомитета. 
 
Сейчас есть некоторые проблемы с инактивированной вакциной от полиомиелита, но они решаются на федеральном уровне. 

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100