Ситуация с вакцинами против туберкулеза, коклюша, столбняка и кори в Псковской области выправилась

Ситуация по поступлению вакцины против туберкулеза, коклюша, столбняка и кори, а также ряда других заболеваний в Псковской области выправилась. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина.

Она напомнила, что некоторые проблемы по поступлению данных вакцин наблюдались в первом полугодии 2017 года. «Ситуация полностью исправилась. Первое поступление было в конце апреля, второе - в конце июля, третье планируется в октябре-ноябре. Основные вакцины сейчас имеются, в соответствии с графиком прививок проводится вакцинация», - сказала представитель здравкомитета.

Сейчас есть некоторые проблемы с инактивированной вакциной от полиомиелита, но они решаются на федеральном уровне.

Источник: Псковская Лента Новостей