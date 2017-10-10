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13 жителей Псковской области покусали клещи за минувшую неделю
10.10.2017 17:47 ПЛН, Псков
С 4 по 11 октября в Псковской области обратились в лечебно-профилактические учреждения по поводу укусов клещей 13 человек, из них 1 ребенок. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров, за анализируемый период 6 обратившихся с укусами клещей зарегистрированы в Пскове, 1 - в г. Великие Луки, 2 человека - в Гдовском районе, по 1 человеку — в Дедовическом, Невельском, Печорском, Пустошкинском районах.
C начала сезона в лечебно-профилактические учреждения обратилось всего 3657человек, из них дети – 913 человек.
Лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовано 5 клещей, снятых с людей, на клещевой вирусный энцефалит, результаты исследования отрицательные; 3 клеща на клещевой боррелиоз, результаты исследования отрицательные; 3 клеща на моноцитарный эрлихиоз, результаты исследования отрицательные; 3 клеща на гранулоцитарный анаплазмоз, результаты исследования отрицательные.
Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.
Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближенные к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:
- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),
- наносить на одежду репелленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,
- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,
- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,
- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,
- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,
- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 23; Школьная, д. 24. Либо в районную поликлинику.
Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.
Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.
В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).
Анализы платные, т. к. не являются медицинской услугой. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1100 рублей (за 4 инфекции).
Источник: Псковская Лента Новостей
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