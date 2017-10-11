В Псковской области снижается заболеваемость туберкулезом и смертность от него

В Псковской области снижается заболеваемость туберкулезом и смертность от него. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 11 октября сообщил главврач противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин.

За 9 месяце текущего года заболеваемость и смертность от туберкулеза в Псковской области уменьшается: заболеваемость - примерно на 4%, смертность - на 1,5-2%. «Надеюсь, такие темпы у нас сохранятся, и показатели по итогам года улучшаться по сравнению с 2016 годом», - сказал врач.

Он призывает всех жителей региона, если наблюдается длительный кашель более 2-3 недель, обращаться к врачу и делать флюорографию. В тубдиспансере флюорография проводится бесплатно, даже если у гражданина нет ни паспорта, на полиса.

Кроме того, в октября в Пскове будут работать передвижные флюорографы для обследования населения.

«От туберкулеза никто не застрахован, заболеть может каждый, независимо от социального статуса, поэтому хотя бы раз в 2 года нужно проходить обследование», - подчеркнул Сергей Богатин.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная добавила, что направление на флюорографию можно получить, даже не заходя к врачу, а посетив доврачебный кабинет, без очереди и ажиотажа.

Источник: Псковская Лента Новостей