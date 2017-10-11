Присматриваться к кашляющим пожилым родственникам рекомендуют псковичам специалисты

Присматриваться к кашляющим пожилым родственникам и детям рекомендует псковичам главврач областного Центра медицинской профилактики Мария Отраднова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она заявила на пресс-конференции 11 октября.

«Советую внимательно присматриваться к пожилым родственникам. Чаще всего симптомы туберкулеза списывают на старость и курение, но это может быть не так. Поэтому пожилых людей нужно вовремя отправлять на консультацию. Это же касается и детей», - добавила она.

Главврач противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин пояснил, что если заболевает один член семьи, информация тут же передается в противотуберкулезную службу, контактные члены семьи ставятся на учет и наблюдаются. Лечится туберкулез строго в диспансере под наблюдением врачей.

На сегодня тубдиспансер, вместимость которого более 240 коек, заполнен на 30%.

Сергей Богатин также призывает жителей Псковской области не отказываться от прививок против туберкулеза, которые делаются детям, и не избегать обследований. В 2017 году туберкулез был выявлен у 3-летнего ребенка. Причина - болеющая туберкулезом мама, которая отказывалась от госпитализации.

Источник: Псковская Лента Новостей