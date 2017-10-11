Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Присматриваться к кашляющим пожилым родственникам рекомендуют псковичам специалисты : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Среда, 11 Октября    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Советы по ЗОЖ
Будь в форме-7
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Диспансеризация за 1 день
Беспокойство опасно для мужчин
Простуда добралась до псковичей

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме-7»

«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме-7»

В клубе «Супер фитнес» стартует ежегодный проект «Будь в форме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг пройдет 16 октября, записаться можно прямо сейчас по...

Присматриваться к кашляющим пожилым родственникам рекомендуют псковичам специалисты

11.10.2017 16:15 ПЛН, Псков

Присматриваться к кашляющим пожилым родственникам и детям рекомендует псковичам главврач областного Центра медицинской профилактики Мария Отраднова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она заявила на пресс-конференции 11 октября.

«Советую внимательно присматриваться к пожилым родственникам. Чаще всего симптомы туберкулеза списывают на старость и курение, но это может быть не так. Поэтому пожилых людей нужно вовремя отправлять на консультацию. Это же касается и детей», - добавила она.

Главврач противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин пояснил, что если заболевает один член семьи, информация тут же передается в противотуберкулезную службу, контактные члены семьи ставятся на учет и наблюдаются. Лечится туберкулез строго в диспансере под наблюдением врачей.

На сегодня тубдиспансер, вместимость которого более 240 коек, заполнен на 30%.

Сергей Богатин также призывает жителей Псковской области не отказываться от прививок против туберкулеза, которые делаются детям, и не избегать обследований. В 2017 году туберкулез был выявлен у 3-летнего ребенка. Причина - болеющая туберкулезом мама, которая отказывалась от госпитализации.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 1Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100