Основной проблемой в области лечения онкологии псковичи назвали отсутствие электронной записи

Псковское отделение ОНФ организовало круглый стол по вопросам оказания медицинской помощи онкологическим больным

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области состоялся круглый стол, посвященный вопросам оказания медицинской помощи онкологическим больным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Региональном исполкоме ОНФ в Псковской области, в нем приняли участие сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России во главе с директором центра, председателем Ассоциации онкологов Северо-Западного федерального округа, главным внештатным онкологом СЗФО, профессором Алексеем Беляевым и представители сообщества пациентов. Мероприятие организовано в рамках поездки специалистов центра по регионам с целью изучения организации онкологической службы в каждом из них.

Участники встречи говорили о проблемах, с которыми сталкиваются пациенты с онкологическими диагнозами и их родственники в Псковской области. Отмечалось, что в сфере лекарственного обеспечения больных онкологией усложнился механизм выписки рецептов льготникам: выписанные рецепты зачастую ставятся на отсроченное обслуживание в аптеке, при этом за деньги необходимые препараты - в наличии. Пациенты рассказали, как приходилось обращаться в прокуратуру, чтобы получить жизненно необходимые препараты.

Основной проблемой граждане назвали отсутствие электронной записи к онкологам. Несмотря на то, что в Пскове открыт новый онкоцентр, оснащенный современным оборудованием, нехватка специалистов порождает проблемы. Чтобы попасть на прием к онкологу, люди стоят в живой очереди, которую вынуждены занимать с ночи. При этом нет гарантии, что приехавший из района пациент в тот же день попадет к врачу. В онкоцентре при 30 штатных единицах трудятся всего 15 специалистов, врач принимает до 50 человек в день. Практически во всех муниципальных поликлиниках онкологов нет, поэтому пациентам выписываются направления в онкоцентр или областную больницу.

Также пациенты говорили о необходимости развития ранней диагностики в данной сфере, поднимали тему создания направления психологической помощи онкобольным, социальной реабилитации для больных, перенесших операции. Кроме того, обсудили частные случаи, требующие оказания квалифицированной медицинской помощи за пределами региона.

По словам Алексея Беляева, в Псковской области системные проблемы в основном те же, что и в других регионах. Есть организационные особенности, существует кадровая проблема, но в псковском онкоцентре имеется большой потенциал и хорошие специалисты. Возглавляемый им центр является куратором лечебных учреждений СЗФО, сотрудники центра активно работают и с псковскими коллегами.

«В Псковской области нет ассоциации пациентов с онкозаболеваниями, которая бы могла поднимать значимые проблемы и заниматься поддержкой больных и их родственников. Народный фронт готов предоставить свою площадку для обсуждения актуальных вопросов в сфере здравоохранения с участием представителей сообществ пациентов, чиновников и специалистов для выработки необходимых решений», - прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Источник: Псковская Лента Новостей