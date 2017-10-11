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На проекте «Будь в форме» остается все меньше свободных мест : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме-7»

«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме-7»

В клубе «Супер фитнес» стартует ежегодный проект «Будь в форме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг пройдет 16 октября, записаться можно прямо сейчас по...

На проекте «Будь в форме» остается все меньше свободных мест

12.10.2017 14:40 ПЛН, Псков

Только 3 свободных места осталось на проекте «Будь в форме-7». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», записаться можно прямо сейчас по телефону: 56-60-80.

На кастинг приглашаются все, кто хочет:

- похудеть;

- подкачаться;

- набрать массу;

- полюбить свое тело.

Всего 6 участников! Только 6 шансов изменить себя и полюбить отражение в зеркале!

Запишитесь сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей


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