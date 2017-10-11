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Эпидемический порог заболеваемости гриппом в РФ может быть превышен в ноябре : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Эпидемический порог заболеваемости гриппом в РФ может быть превышен в ноябре

12.10.2017 20:33 ПЛН, Псков

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ могут быть превышены в октябре-ноябре, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на онлайн-шоу в сети «Одноклассники», которое проходит в рамках федеральной недели здоровья, пишет ТАСС.

Федеральная неделя здоровья проходит по инициативе Минздрава в социальной сети «Одноклассники» с 9 по 15 октября.

«Грипп уже пришел, и уже достаточно больше количество заболеваний, но пока порог эпидемический не превышен», - сказала она. Скворцова также отметила, что пик превышения порогов заболеваемости может быть достигнут во второй половине октября - ноябре.

«Я стараюсь не болеть и занимать профилактикой. Есть инфекционные заболевания, скажем, грипп. Я привила себя, так же, как и всю свою семью и сотрудников министерства», - добавила она.

Министр также напомнила, что вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа, и всего 3% всех госпитализированных из-за гриппа - привитые.

Источник: Псковская Лента Новостей


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