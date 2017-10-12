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В Госдуму внесен законопроект о регулировании продажи лекарств через интернет : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Госдуму внесен законопроект о регулировании продажи лекарств через интернет

13.10.2017 10:00 ПЛН, Псков

Законопроект о регулировании продажи лекарств через интернет внесен в Госдуму, сообщается в пятницу на сайте правительства РФ, пишет «Интерфакс».

«Документом предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям. (...) Одновременно предусматривается введение запрета на дистанционную розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом», - говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, в законопроекте уточняются определения понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» для введения нового вида услуг по розничной торговле медикаментами дистанционным способом.

Отмечается, что для введения запрета на дистанционную розничную торговлю рецептурными лекарствами предлагается включить сведения о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию.

Кроме того, предлагается скорректировать полномочия федеральных ведомств при обращении лекарственных средств. Возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже препаратов дистанционным способом, предлагается заменить на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным способом отпускаемыми по рецепту лекарствами.

Источник: Псковская Лента Новостей


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