Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
86 выпускников Псковской области по целевым направлениям поступили в медицинские вузы : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Пятница, 13 Октября    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Чем полезен сыр
Диспансеризация за 1 день
Советы по ЗОЖ
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Беспокойство опасно для мужчин
Будь в форме-7

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме-7»

«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме-7»

В клубе «Супер фитнес» стартует ежегодный проект «Будь в форме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг пройдет 16 октября, записаться можно прямо сейчас по...

86 выпускников Псковской области по целевым направлениям поступили в медицинские вузы

13.10.2017 13:30 ПЛН, Псков

Для поступления в медицинские вузы и факультеты в 2017 году государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации выдано 173 целевых направления, сообщила Псковской Ленте Новостей консультант отдела кадров Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ирина Жаворонкова.

По данным комитета, поступили в медицинские вузы 86 выпускников.

В том числе, на факультет «Лечебное дело» ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» - 13 псковичей, «Педиатрия» - 2, «Стоматология» - 3.

На направление «Педиатрия» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» - 16.

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»: «Лечебное дело» - 25, «Педиатрия» - 7, «Стоматология» - 2.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»: «Лечебное дело» - 5, «Стоматология» - 2.

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»: «Лечебное дело» - 5.

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова»: «Стоматология» - 1.

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»: «Медицинская биохимия» - 5.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 1Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100