86 выпускников Псковской области по целевым направлениям поступили в медицинские вузы

Для поступления в медицинские вузы и факультеты в 2017 году государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации выдано 173 целевых направления, сообщила Псковской Ленте Новостей консультант отдела кадров Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ирина Жаворонкова.

По данным комитета, поступили в медицинские вузы 86 выпускников.

В том числе, на факультет «Лечебное дело» ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» - 13 псковичей, «Педиатрия» - 2, «Стоматология» - 3.

На направление «Педиатрия» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» - 16.

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»: «Лечебное дело» - 25, «Педиатрия» - 7, «Стоматология» - 2.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»: «Лечебное дело» - 5, «Стоматология» - 2.

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»: «Лечебное дело» - 5.

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова»: «Стоматология» - 1.

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»: «Медицинская биохимия» - 5.

Источник: Псковская Лента Новостей