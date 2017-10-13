В 2016-2017 учебном году интернатуру на базе учреждений здравоохранения Псковской области проходили 17 человек

В Псковской области целевую интернатуру в 2016-2017 учебном году проходили 22 человека, из них 17 человек проходили интернатуру на базе государственных учреждений здравоохранения региона, сообщила Псковской Ленте Новостей консультант отдела кадров Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ирина Жаворонкова.

В ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» проходили интернатуру 13 человек, в том числе по специальности «Акушерство и гинекология» - 1 человек, «Оториноларингология» - 1, «Рентгенология» - 2, «Терапия» - 5, «Хирургия» - 2, «Анестезиология-реаниматология» - 1, «Неврология» - 1.

В ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница»: по специальности «Педиатрия» - 1 человек.

В ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница»: по специальности «Терапия» - 1, «Неврология» - 1.

В ГБУЗ ПО ««Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области»: по специальности «Инфекционные болезни» - 1 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей