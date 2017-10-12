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Псковичей приглашают на прививки от гриппа : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковичей приглашают на прививки от гриппа

13.10.2017 16:29 ПЛН, Псков
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжает выездную вакцинацию против гриппа, сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике.
 
График работы выездного ФАП с 16 октября по 21 октября:
 
16.10.2017 года с 10.00 до 17.30 часов по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 116, (около магазина «Пятерочка»),
17.10.2017 года с 10.00 до 17.30 часов по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 116, (около магазина «Пятерочка»),
18.10.2017 года с 10.00 до 17.30 часов по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10 (около магазина «Торговый центр»),
19.10.2017 года с 10.00 до 17.30 часов по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10, (около магазина «Торговый центр»),
20.10.2017 года с 10.00 до 17.30 часов по адресу: г. Псков, Октябрьский пр., д. 54, (около магазина «Максимус»),
21.10.2017 года с 10.00 до 17.30 часов по адресу: г. Псков, Октябрьский пр., д. 54, (около магазина «Максимус»).
 
Прививки проводятся бесплатно.
 
Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
 
При себе иметь паспорт.
 
Возможна организация прививок по месту работы.
 
Телефон приемной главного врача: 53-49-42.

Источник: Псковская Лента Новостей


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