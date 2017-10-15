Псков, Великие Луки и Опочецкий район стали лидерами по числу обращений с укусами клещей в 2017 году

Псков, Великие Луки и Опочецкий район стали лидерами по числу обращений граждан в лечебные учреждения с укусами клещей по итогам 9 месяцев текущего года. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров, активность иксодовых клещей в Псковской области наступила в третьей декаде марта.

За 9 месяцев по области зарегистрировано 3593 пострадавших, из них 923 ребенка. За тот же период 2016 года зарегистрировано 3845 обратившихся, в том числе 825 детей (обращаемость за год уменьшилась на 6,6%).

Пострадавшие от клещей зарегистрированы на всех территориях области. Наибольшее количество обращений традиционно зафиксировано в Пскове (1158 человек, в том числе 252 ребенка) - 31,7% от общего числа обратившихся по области. При этом укусы клещей жителей Пскова в основном происходили в садоводческих товариществах «Кебь», «Черняковицы», «Яблонец», при выезде на природу в Псковский и Печорский районы.

85 человек были укушены в самом Пскове, в том числе 6 человек - в Крестах, 5 - в Корытово, по 4 - в Любятово и на Псковкирпиче, по 3 - в Финском парке и на улице Советской Армии, два - в районе Лесхоза и по одному обращению - на ул. Хвойная, ул. Боровая, ул. Паровозная, парк А. Невского, Снятогорский монастырь, с. Березка, ул. Пионерская, ул. Труда, ул. Кузбасской дивизии, речной порт. Между тем, 38 обратившихся жителей Пскова не знают, в каком именно месте их укусил клещ.

В Великих Луках отмечено 324 укушенных, из них детей 73, в Опочецком районе - 238 (59 детей), в Невельском - 201 (48 детей), в Псковском - 172 (54 ребенка).

Противоклещевой иммуноглобулин введен 81 жителю области, в том числе 70 детям. Серопрофилактика проведена в 45,7% случаев пострадавшим от инфицированных клещей.

Акарицидные обработки проведены в псковском регионе на площади 329,216 га - обрабатывались территории школ, лечебных учреждений, зон массового отдыха и летних оздоровительных учреждений. Борьба с клещами проведена в 19 районах области, Пскове и Великих Луках. Не проводились акарицидные работы в Локнянском, Новосокольническом, Плюсском, Пыталовском и Усвятском районах.

За 2017 год исследовано 2025 клещей, из них положительных 321 (клещи, зараженные вирусом, выявлены в 24 районах из 26). Для сравнения, за 2016 год исследовано 2166 клещей, из них вирус обнаружен в 256.

Исследована 291 сыворотка на наличие антител к клещевому энцефалиту и к клещевому боррелиозу. Из них положительных 39 (в том числе 16 у детей). За анализиреумый период по области зарегистрирован один случай клещевого вирусного энцефалита (менингиальная форма) и 6 случаев клещевого боррелиоза (взрослые).

Источник: Псковская Лента Новостей