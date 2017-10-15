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На базе Великолукского медицинского колледжа проведен семинар для врачей-стоматологов
16.10.2017 16:24 ПЛН, Псков
На базе и при техническом обеспечении Великолукского медицинского колледжа проведен семинар для врачей-стоматологов «Актуальные проблемы эндодонтического лечения».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, за предоставленную возможность проведения семинара и высокий уровень проведения мероприятия Великолукский медицинский колледж поблагодарила Псковская областная общественная организация - ПООО «Стоматологи Псковской области», а также за помощь в организации и высокий уровень подготовки и проведения мероприятия свою благодарность выразила компания «Plandent Медэкспресс (Алвик-Медэкспресс)», проводившая семинар для врачей-стоматологов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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