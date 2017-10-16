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«Псковская городская поликлиника» напоминает правила записи на первичный прием, консультацию и обследование : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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«Псковская городская поликлиника» напоминает правила записи на первичный прием, консультацию и обследование

17.10.2017 09:28 ПЛН, Псков

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» напоминает правила записи на первичный прием, консультацию и обследование. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, первичный прием граждан осуществляется по территориальному принципу прикрепления населения. Запись на прием может быть выполнена одним из следующих способов:

- личным обращением или по телефону в регистратуру медицинской организации:

  • поликлиника № 1, расположенная по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 19, тел. 66-53-57, 66-53-58 с 17.30 до 19.00,
  • поликлиника № 2, расположенная по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, 23, тел. 56-78-15 с 07.30 до 20.00,
  • поликлиника № 3, расположенная по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, 8, тел. 53-33-88;

- с использованием инфоматов, расположенных в поликлиниках.

- с использованием портала записи к врачу k-vrachu.pskov.ru;

- с использованием Единого телефона записи к врачу: 8-800-100-66-03,

- с использованием информационно-справочной службы (в том числе предварительная запись):

  • поликлиника № 1, расположенная по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 19, регистратура окно 2, тел. 66-53-54 с 08.00 до 15.00, тел. 66-53-57, 66-53-58 с 15.00 до 19.00,
  • поликлиника № 2, расположенная по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, 23, регистратура окно 6, тел. 56-14-41 с 07.30 до 16.00,
  • поликлиника № 3, расположенная по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, 8, кабинет № 2 тел. 53-22-61.

Все информационные материалы о работе поликлиники размещены на официальном сайте поликлиники http://polic3.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей


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