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Клуб «Супер фитнес» приглашает избавиться от стресса : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме-7»

«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме-7»

В клубе «Супер фитнес» стартует ежегодный проект «Будь в форме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг пройдет 16 октября, записаться можно прямо сейчас по...

Клуб «Супер фитнес» приглашает избавиться от стресса

17.10.2017 13:00 ПЛН, Псков
В клубе «Супер фитнес» с 16 по 22 октября проходит «Неделя йоги», пробное занятие - бесплатно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, записаться на йогу можно по телефону: 56-60-80.
 
 
Хатха-Йога это:
 
-укрепление позвоночника и выравнивание осанки; 
-укрепление иммунной и лимфатической системы; 
-улучшение работы сердца;
-польза для костей и суставов;
-снижение давления;
-снимает зажатость, расслабляет, убирает напряжение в мышцах; 
-улучшение работы желудочно-кишечного тракта; 
-очищение организма от шлаков и токсинов.
 
А также занятия йогой дарят чувство безмятежности, спокойствия и умиротворения, делают нас счастливыми.
 
Занятия пройдут 18 и 20 октября.
 
Время: 20.00-20.55.
 
Инструктор - Анастасия Манакова.
 
Запишитесь сразу: 56-60-80 Количество мест ограничено.
 
Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей


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