Псковичей просят высказать предложения по оптимизации работы подразделений ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в рамках проекта «Бережливая поликлиника» проводит разработку плана мероприятий по реорганизации работы регистратуры и оптимизации работы поликлиники. Предложения можно направлять на электронную почту: pskgp3@zdrav.pskov.ru, на сайт поликлиники http://polic3.ru/pg/obratnaya_svyaz или озвучить по телефону 53-49-42.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач учреждения Галина Неваленная, «Бережливая поликлиника» - совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации «Росатом». Его цель - оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. В среднем от момента входа в поликлинику до момента выхода из нее пациент проводит около 40 минут. В Минздраве хотят сократить это время вдвое.

В 2016 году проект «Бережливая поликлиника» запустили в Ярославской, Калининградской областях и в Севастополе. На данный момент к «Бережливой поликлинике» присоединилось уже 99 медицинских учреждений в 37 регионах страны.

В соответствии с проектом, комплекс мер для повышения эффективности работы поликлиник будет включать в себя создание обучающих буклетов для персонала поликлиник, запись на прием через интернет, забор анализов без очередей за счет увеличения пропускной способности кабинетов, техническое переоснащение медучреждений, изменение принципов работы с картами пациентов (введение электронных карт), упрощение интерфейсов электронных систем записи (интернет, терминал), унифицирование бланков, исключение повторного обращения в регистратуру и перераспределение потоков пациентов.

Как пояснила Галина Неваленная, проект «Бережливая поликлиника» не направлен на решение кадровых и финансовых проблем учреждений здравоохранения. «Мы хотим проанализировать, где у нас есть основные потери по времени. С этой целью мы проводим при помощи студентов ПсковГУ и медколледжа хронометражи и выстраиванием картирование. В основном пациенты городских поликлиник жалуются на очереди у регистратуры, лабораторий и перед процедурным кабинетом», - отметила главврач. При этом, как показала многолетняя практика, в основном пациенты приходят в поликлинику с самого утра и вынуждены долго сидеть в очереди, хотя зачастую те, кто приходят в 10.30, спокойно попадают в процедурный кабинет без очереди.

«В рамках проекта «Бережливая поликлиника» мы должны нащупать самые болевые точки со стороны пациентов. Понимаю, что в ответ на наш призыв будет много негативных замечаний, но, думаю, что мы все равно найдем рациональные предложения, которые можно будет реализовать», - резюмировала Галина Неваленная.

Источник: Псковская Лента Новостей