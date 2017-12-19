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Ученые назвали признак скорой смерти : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Ученые назвали признак скорой смерти

19.12.2017 22:03 ПЛН, Псков

Основной признак скорой смерти - синдром беспокойных ног, при котором у пациента возникают неприятные ощущения в ногах в состоянии покоя, заставляющие его постоянно шевелить конечностями. К такому выводу пришли американские учёные, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Neurology, пишет Лайф.

Ученые проанализировали данные 57 417 женщин, средний возраст которых 67 лет. Они заметили, что у страдающих этим синдромом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний повышался на 43%.

При этом связи между СБН и другими опасными болезнями, к примеру онкологией, установлено не было.

Источник: Псковская Лента Новостей


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