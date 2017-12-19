Строительная готовность нового перинатального центра в Пскове составляет 89%

Строительная готовность перинатального центра, который возводится в Пскове, составляет 89%. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

По данным на начало октября 2017 года, строительная готовность перинатального центра в Пскове превышала 86%. На объект уже было поставлено и монтировалось медицинское оборудование.

Как отмечает пресс-служба госкорпорации, Ростех выполнил более 90% работ в рамках федеральной программы строительства сети перинатальных центров в регионах страны. Всего корпорация создает 15 клиник по всей стране, которые смогут принимать более 45 тысяч рожениц в год.

Программа, разработанная Минздравом России, призвана повысить уровень медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов на национальном уровне. Общая стоимость строительных работ и поставляемого медицинского оборудования превышает 36 млрд рублей.

Ростех уже ввел в эксплуатацию перинатальные центры в Махачкале, Назрани, Пензе, Уфе, Брянске и Оренбурге. Практически готовы к сдаче клиники в Якутске, Архангельске, Тамбове и Ульяновске, где объем выполненных работ превышает 90 процентов. Высокий уровень готовности обеспечен также на объектах в Петрозаводске (85%), Смоленске (87%), Гатчине (88%) и Пскове (89%).

«Проект масштабный и сложный. В ряде регионов мы столкнулись с препятствиями в оформлении земельных участков и необходимой строительной документации. Были трудности, связанные с недобросовестными подрядчиками, которые срывали сроки. Сохраняются сложности, связанные с дефицитом средств в местных бюджетах. Но в целом ситуацию удалось нормализовать. Идет слаженная, конструктивная работа с властями регионов. Основные строительные работы выполнены, завершается благоустройство территорий и внутренняя отделка, ведется монтаж медицинского оборудования. Фактически программа выполнена более чем на 90% и вступила в финальную стадию. Чтобы ускорить темпы, мы увеличили число работающих на стройках – сейчас в работах задействованы свыше 3 тысяч человек», - прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Финансирование программы осуществляется за счет средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Дополнительные средства в размере 1,7 млрд рублей также выделены из антикризисного фонда Госкорпорации Ростех для завершения работ в ряде проблемных регионов.

Заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 перинатальных центров в субъектах РФ определен Ростех. Функции генерального подрядчика возложены на компанию «РТ-СоцСтрой».

Источник: Псковская Лента Новостей