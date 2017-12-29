Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние блюда

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников предупредила об опасности заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По утверждению специалистов надзорной организации, наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются заправленные майонезом и сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и тому подобное. Кроме того, есть шанс заразиться вирусными инфекциями, употребив в пищу плохо промытые фрукты и овощи.

Роспотребнадзор рекомендует предпочесть домашнюю пищу покупной, а также хранить остатки блюд не более суток.

Ведомство просит россиян в случае недомогания (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе) отказаться от готовки и обратиться к врачу.

18 декабря Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал сведения о том, как необходимо выбирать алкогольную продукцию. В частности, следует остерегаться водки стоимостью менее 205 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей