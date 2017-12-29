Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние блюда : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Суббота, 30 Декабря    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Чем полезен сыр
Диспансеризация за 1 день
Советы по ЗОЖ
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Беспокойство опасно для мужчин
Будь в форме-7

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



Псковской станции переливания крови срочно требуется IV отрицательная группа крови

Псковской станции переливания крови срочно требуется IV отрицательная группа крови

Псковской областной станции переливания крови срочно требуется IV группа крови с отрицательным резус-фактором, сообщили Псковской Ленте Новостей в медучреждении. Доноров приглашают сдать кровь с 25 по 28...7

Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние блюда

30.12.2017 12:48 ПЛН, Псков

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников предупредила об опасности заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По утверждению специалистов надзорной организации, наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются заправленные майонезом и сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и тому подобное. Кроме того, есть шанс заразиться вирусными инфекциями, употребив в пищу плохо промытые фрукты и овощи.

Роспотребнадзор рекомендует предпочесть домашнюю пищу покупной, а также хранить остатки блюд не более суток.

Ведомство просит россиян в случае недомогания (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе) отказаться от готовки и обратиться к врачу.

18 декабря Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал сведения о том, как необходимо выбирать алкогольную продукцию. В частности, следует остерегаться водки стоимостью менее 205 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 3Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100