Игорь Потапов: В прошлом году мы сделали еще несколько шагов для решения демографической проблемы в Псковской области

В 2017 году сделано еще несколько шагов для решения демографической проблемы в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации региона Игорь Потапов, подводя итоги ушедшего года.

Одним из наиболее важных событий он назвал возрождение санавиации спустя 25 лет для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных территорий.

«Возможности санавиации позволяют использовать в экстренных случаях вертолет для транспортировки пациентов из районов в областные учреждения, а не автомобили скорой помощи, что значительно экономит драгоценное время. Первое время у нас летал только "Ансат", но благодаря врио губернатора Михаила Ведерникова наши возможности неотложной медпомощи расширились и на маршрутах появился еще один летающий реанимобиль Ми-8», - рассказал Игорь Потапов, уточнив, что использование санавиации продолжится и в наступившем году.

Еще один шаг в сохранение народонаселения - ввод всех мощностей областного онкологического центра, который заработал в 2016 году, в эксплуатацию. В этом году в современном лечебном учреждении заработали два аппарата, которые позволяют удалять злокачественные новообразования, не затрагивая живые ткани.

Кроме того, псковские онкологи наладили сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н. Н. Петрова, специалисты которого будут оказывать методическую и практическую помощь в лечении онкобольных. В феврале этого года Госкомитет планирует подписать еще один договор о сотрудничестве - с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева. С ним наши врачи будут взаимодействовать в лечении маленьких псковичей.

Повысить качество оказания медицинской помощи новорожденным, младенцам и их мамам позволит и новый перинатальный центр. Усилиями врио губернатора Михаила Ведерникова, который в «ручном режиме» занимался решением всех проблемных вопросов, удалось обеспечить максимальную строительную активность. Готовность объекта высокая, основные работы выполнены, остались завершающие штрихи в отделке и монтаж оборудования. Как отметил руководитель региона Михаил Ведерников по итогам последнего визита на стройплощадку, материалов и рабочих достаточно, чтобы сдать центр в установленные сроки. Планируется, что первых рожениц центр сможет принять в первом квартале этого года.

Также в прошлом году в Псковской области начался пилотный проект по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи на базе Псковского, Палкинского и Печорского районов. В перспективе планируется создать единую диспетчерскую по всей области и синхронизировать ее с системой «112», что будет способствовать обеспечению еще более оперативного реагирования медиков на вызовы населения в чрезвычайных ситуациях.

Игорь Потапов также рассказал, что в прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 5 тыс жителей Псковской области. «Цифра значимая, впечатляющая. Важно и то, что более трети пациентам была оказана помощь именно в медицинских организациях региона», - подчеркнул он. Председатель Госкомитета также отметил, что в новом году число высокотехнологичных операций по стентированию в области будет увеличено. По просьбе согласительной комиссии по бюджету врио губернатора региона дополнительно выделил на эти цели из областного бюджета 6 млн рублей.

В прошлом году регион также выполнил план по иммунизации населения. В Псковской области были привиты от гриппа более 253 тысяч человек.

Наконец, областным властям удалось сделать еще один важный шаг в решении кадрового вопроса в медицинской сфере - в Псковском государственном университете откроется лечебный факультет. 1 сентября этого года опорный вуз страны начнет учить будущих врачей. Кроме того, для привлечения и сохранения действующих медицинских кадров в регионе были увеличены до 300 тыс рублей «подъемные» фельдшерам сельских ФАПов и в планах на этот год — расширить спектр поддержки для врачей.

Источник: Псковская Лента Новостей