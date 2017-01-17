Интерактив-Здоровье

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Интерактив: Не дают больничный

Заболела подруга в среду, распухло все лицо. Пошли к терапевту, он назначил предварительное лечение и сдать анализы. Но при этом больничный выписать отказался! Температуры нет-значит свободен. На каком основании, имея мед.полис человек должен брать отгулы за свой счёт для лечения? Ладно, терапевт посчитала, что с перекошенным лицом можно выходить на люди, но ведь я пришёл на посещении, да ещё и анализы надо сдать, снова пропустив работу.

Почему человек должен теряя деньги отпрашиваться с работы и не факт, что отпустят? И это при том, что везде Минздрав кричит, что не лечитесь сами, идите к врачу. А зачем это надо, если не дают больничные?

Хотелось бы услышать ответ от Минздрава, СМИ они ответят быстрее. Обычному гражданину ответа не дождешься

Источник: Псковская Лента Новостей