Интерактив-Здоровье

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Очередь к стоматологу с 5 утра

А где сам Потапов (председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов - ред.) лечит зубы? Не хочет зайти сейчас в стоматологическую поликлинику на Юбилейной, пообщаться с очередью?

Люди занимают очередь с 5 утра, народу к моменту выдачи номерков - человек 80, номерков от силы 30-40, запись на сайте на 7 апреля, и то, если успеешь!

Михаил

Источник: Псковская Лента Новостей