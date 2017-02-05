Интерактив-Здоровье

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Интерактив: Очередь к стоматологу с 5 утра : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Интерактив: Очередь к стоматологу с 5 утра

28.03.2017 09:10 ПЛН, Псков
А где сам Потапов (председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов - ред.) лечит зубы? Не хочет зайти сейчас в стоматологическую поликлинику на Юбилейной, пообщаться с очередью?
 
Люди занимают очередь с 5 утра, народу к моменту выдачи номерков - человек 80, номерков от силы 30-40, запись на сайте на 7 апреля, и то, если успеешь!

Михаил 

Источник: Псковская Лента Новостей


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