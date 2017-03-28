Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Интерактив: Нет бахил во 2-й поликлинике : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Пятница, 31 Марта    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация за 1 день
Конкурс на звание лучшей
Советы по ЗОЖ
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Чем полезен сыр
Простуда добралась до псковичей

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Интерактив-Здоровье



Интерактив: Выдержит ли старая лошадка?

Интерактив: Выдержит ли старая лошадка?

В поликлиниках началась перезагрузка псковского здравоохранения. 3 августа 2015 года министр здравоохранения Скворцова В. И. подписала приказ № 290н «Типовые нормы времени на выполнение работ, связанных с...20

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Интерактив: Нет бахил во 2-й поликлинике

31.03.2017 11:27 ПЛН, Псков

Во второй поликлинике Пскова нет бахил. Те, кто в курсе, носят бахилы с собой. Мне же по незнанию пришлось отстоять очередь в гардероб, получив в живот от нервной женщины, которая думала, что я хочу влезть вперед нее без очереди, узнать у администратора, что бахил нет, снова одеться, сбегать в аптеку через дорогу и вернуться в поликлинику. Небыстрая и не очень легкая процедура для человека после операции.

Что за бред? Хоть автоматы с бахилами по 5 руб. поставьте!

Тамара

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100