Интерактив-Здоровье

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Интерактив: Нет бахил во 2-й поликлинике

Во второй поликлинике Пскова нет бахил. Те, кто в курсе, носят бахилы с собой. Мне же по незнанию пришлось отстоять очередь в гардероб, получив в живот от нервной женщины, которая думала, что я хочу влезть вперед нее без очереди, узнать у администратора, что бахил нет, снова одеться, сбегать в аптеку через дорогу и вернуться в поликлинику. Небыстрая и не очень легкая процедура для человека после операции.

Что за бред? Хоть автоматы с бахилами по 5 руб. поставьте!

Тамара

Источник: Псковская Лента Новостей