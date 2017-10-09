Интерактив-Здоровье

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Интерактив: Наконец, кто-то пожаловался на наш роддом!

Наконец, кто-то пожаловался на наш роддом. Мне не хватило смелости, или тогда было не до этого - хлопоты с рождением малыша как-то отодвинули все на второй план.

В 2013 году, в ноябре, у меня родилась дочь. Мне ее принесли через несколько часов после родов. Все было хорошо. На следующий день детей забрали на осмотр, после пришла детский врач Оробец Наталья Анатольевна. Вот тогда все и началось. Мне она сказала, что у меня очень тяжелый ребенок, что я больная, заразила ребенка... Разговаривала со мной очень надменно. По ее словам, мне вообще нельзя было рожать, и ребенка она бы мне не доверила, что я не справлюсь с ребенком.

Я была просто в ужасе. Беременность у меня проходила отлично, все анализы в норме, на учет встала вовремя, на прием к врачу ходила регулярно. За что, почему со мной так? Ребенку давали курс антибиотиков. В день, когда мы должны были выписываться, мне она говорит, что «вы идете домой, а ребенка мы еще не выписываем». Я бегала по всем врачам, просилась остаться вместе с ребенком, но мне сказал товарищ Пестов, что мест нет.

Выписалась я одна. Через два дня мне было сказано прийти за ребенком. Ужасное обращение с молодыми мамами. Диагноз был при выписке - «подозрение на внутриутробную инфекцию».

Наталья

Источник: Псковская Лента Новостей