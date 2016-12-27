Оздоровительный отдых

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С 16 января снижены цены на отдых в профсоюзном санатории «Родник» в Пятигорске : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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С 16 января снижены цены на отдых в профсоюзном санатории «Родник» в Пятигорске

12.01.2017 12:35 ПЛН, Псков
Жителей Псковской области приглашают на отдых в профсоюзном санатории «Родник» в Пятигорске (Ставропольский край). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, по информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, с 16 января по 12 марта в этом оздоровительном учреждении будут действовать значительные скидки на отдых по программе «Общетерапевтическая». 
 
 
Стоимость одного дня пребывания в санатории при размещении в 1-комнатном 2-местном номере составит от 2286 рублей на человека. Сюда входит проживание, трехразовое питание, лечение по назначению врача.
 
Санаторий «Родник» специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, эндокринной системы, гинекологических, урологических и других заболеваний.
 
Он расположен в курортной зоне Пятигорска, недалеко от озера Провал, на склоне горы Машук, на высоте более 600 м над уровнем моря. Санаторий обладает хорошо развитой лечебно-профилактической инфраструктурой. Для лечения здесь применяются минеральные воды - как для внутреннего приема, так и для наружного применения.
 
Получить дополнительную информацию и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.
 
Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).
 
Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Источник: Псковская Лента Новостей


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