Оздоровительный отдых

Санаторий «Череха» приглашает на отдых и лечение со скидкой в 15% по программе «Фиксированные даты заезда»

Санаторий «Череха» приглашает псковичей и гостей Псковской области на отдых и лечение по программе «Фиксированные даты заезда», в рамках которой скидка на путевку составляет 15%.

По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, скидка предоставляется только на путевки, приобретаемые с лечением (на санаторно-курортные и на долечивание). Ближайшие периоды, на которые есть свободные места: с 5 февраля по 18 февраля, с 13 по 25 февраля, с 19 февраля по 4 марта, с 27 февраля по 11 марта.

Пребывание по санаторно-курортной путевке включает две консультации врача, ЭКГ, две базовые лечебные процедуры по медицинским показаниям, трехразовое диетическое питание, прием минеральной воды. Программа процедур по путевке на долечивание назначается врачом с учетом заболевания и состояния здоровья отдыхающего. В программу включается медикаментозное лечение.

Напомним, что санаторий «Череха» специализируется на лечении постинфарктных и постинсультных больных, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, а также органов движения и дыхания (нетуберкулезного происхождения). У санатория, который располагается в живописной лесопарковой местности на полуострове между реками Великая, Череха, Многа, есть своя водолечебница. Черехинская вода богата ионами калия и магния, которые особенно полезны сердцу и сосудам. Глубина одной из скважин составляет 400 метров, из нее получают питьевую минеральную воду, другой - более 700 метров. Она дает высококонцентрированную воду или рассолы для принятия лечебных ванн.

Двухэтажный кирпичный корпус санатория рассчитан на 140 мест, все номера с удобствами.

По вопросу приобретения путевок в ЛПУ «Санаторий «Череха» можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Источник: Псковская Лента Новостей