Оздоровительный отдых

Отдохнуть в конце лета в санатории «Череха» можно со скидкой в 20% при оплате путевки до 7 марта

В санатории «Череха» продолжается сезон скидок. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпроф, при бронировании путевок с датами заезда с 21 августа по 15 сентября можно получить скидку 20%, если оплата путевок будет произведена до 7 марта.

Таким образом, стоимость суточного пребывания в санатории при условии размещения в 2-местном стандартном номере составит 1320 рублей на человека. В эту сумму входит проживание, 3-разовое питание и лечение.

Напомним, что санаторий «Череха» располагается в живописной лесопарковой местности на полуострове между реками Великая, Череха, Многа. Учреждение специализируется на лечении постинфарктных и постинсультных больных, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, а также органов движения и дыхания (нетуберкулезного происхождения). У санатория есть своя водолечебница. Черехинская вода богата ионами калия и магния, которые особенно полезны сердцу и сосудам.

По вопросу приобретения путевок в ЛПУ «Санаторий «Череха» можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Источник: Псковская Лента Новостей