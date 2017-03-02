Оздоровительный отдых

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В «Хилово» заработал бассейн. ФОТО : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В «Хилово» заработал бассейн. ФОТО

09.03.2017 17:30 ПЛН, Псков
В преддверии Международного женского дня в санатории «Хилово» состоялась торжественная церемония открытия бассейна. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
Бассейн располагается в новом лечебно-диагностическом корпусе, открытие которого состоится чуть позже. Этот новый корпус будет соединен специальным переходом с водо-грязелечебницей, чтобы отдыхающие, принимающие те или другие процедуры, могли комфортно передвигаться из корпуса в корпус.
 
 
Бассейн представляет собой две чаши по 60 квадратных метров, каждая глубиной от 1 до 1,5 метров. 
 
 
Вода пресная. Температура - 28-29 градусов. Каждая чаша рассчитана на 12 человек. Сеанс - 45 минут, ежедневная проходимость - более 300 человек. 
 
Дополнительно в корпусе открыта коммерческая сауна. Длительность сеансов - 2 или 4 часа. Стоимость двухчасового пребывания в ней - 1,5 тысячи рублей. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей


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