Оздоровительный отдых

В «Хилово» заработал бассейн. ФОТО

ФОТОРЕПОРТАЖ В преддверии Международного женского дня в санатории «Хилово» состоялась торжественная церемония открытия бассейна.

Бассейн располагается в новом лечебно-диагностическом корпусе, открытие которого состоится чуть позже. Этот новый корпус будет соединен специальным переходом с водо-грязелечебницей, чтобы отдыхающие, принимающие те или другие процедуры, могли комфортно передвигаться из корпуса в корпус.

Бассейн представляет собой две чаши по 60 квадратных метров, каждая глубиной от 1 до 1,5 метров.

Вода пресная. Температура - 28-29 градусов. Каждая чаша рассчитана на 12 человек. Сеанс - 45 минут, ежедневная проходимость - более 300 человек.

Дополнительно в корпусе открыта коммерческая сауна. Длительность сеансов - 2 или 4 часа. Стоимость двухчасового пребывания в ней - 1,5 тысячи рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей