Оздоровительный отдых

До 15 марта для псковичей действует скидка 10% на летний отдых в санатории «Старая Русса»

Курорт-санаторий «Старая Русса» (Новгородская область) приглашает псковичей воспользоваться выгодным предложением раннего бронирования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, если до 15 марта забронировать и оплатить путевку на заезды с 5 июня по 27 августа, то скидка составит 10%, а это экономия 590 рублей в сутки на человека.

По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, в стоимость путевки входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», лечение на основе рекомендаций врача, ежедневные культурно-развлекательные программы для детей и взрослых.

Скидка предоставляется на номера всех категорий, за исключением категории «Эконом».

Добавим, что курорт «Старая Русса» - один из старейших курортов России, он был открыт в 1828. Сегодня санаторий специализируется на лечении заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, гинекологических заболеваний, бесплодия и других нарушений здоровья.

В лечении используются уникальные лечебные грязи и минеральные воды. Главная достопримечательность курорта – самоизливающийся и зимой, и летом минеральный фонтан. На территории здравницы находятся грязелечебница, водолечебница, парк и аллея здоровья, лечебно-диагностический корпус, лечебный пляж, досуговый центр. Также здесь работает современный аквацентр с взрослым и детским бассейнами, финской сауной из канадского кедра.

По вопросу бронирования и приобретения путевок можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Источник: Псковская Лента Новостей