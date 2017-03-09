Оздоровительный отдых

Дети до пяти лет могут бесплатно отдохнуть в «Евпатории» с 25 апреля по 31 октября

Туристско-оздоровительный комплекс «Евпатория» (Крым) предлагает жителям Псковской области выгодный вариант детского отдыха. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, до 10 мая 2017 года «Евпатория» проводит акцию «Все лучшее – детям!». По ее условиям дети в возрасте до пяти лет принимаются бесплатно при размещении с 2 взрослыми на дополнительном месте с питанием. Акция действует при условии бронирования путевок до 10 мая и распространяется на период заездов с 25 апреля по 31 октября.

Туристско-оздоровительный комплекс «Евпатория» находится в центральной курортной части города Евпатория на облагороженной парковой территории, площадью 3,5 га. Это современный комфортабельный гостиничный комплекс, обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в 700 м от городского пляжа. Также «Евпатория» располагает собственным закрытым пляжем, оснащенным крытыми навесами, раздевалками, шезлонгами, санитарно-бытовыми комнатами, медицинским пунктом.

По вопросу бронирования и приобретения путевок можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Источник: Псковская Лента Новостей