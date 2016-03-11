Весь февраль на «Стройбазе на Алмазной» будут действовать скидки на ламинат, краску, декоративную плитку и многое другое

Зима подходит к концу, а значит - самое время задуматься о строительстве или ремонте! Тем более, что в феврале на крупнейшей площадке по продаже стройматериалов в Пскове, «Стройбазе на Алмазной», проходит сразу несколько акций. Стройбаза приглашает посетителей подготовиться к весне и заранее приобрести необходимые товары для строительства и ремонта со скидками до 30%.

На торговой площадке «Стройбаза на Алмазной» представлены крупные фирмы, которые предлагают полный ассортимент товаров для строительства и ремонта. Таким образом, посетители могут экономить не только свои средства, но и время, которое не нужно тратить на поиски необходимых материалов в разных точках города.

Практичность и долговечность - вот, наверное, главное, чего ожидает от отделочных материалов любой из нас. Примером сочетания этих качеств является керамическая плитка «Kerama Marazzi», которую можно приобрести в фирменном магазине, расположенном на «Стройбазе на Алмазной».

На протяжении всего февраля вы можете приобрести декоративные элементы керамической плитки «Kerama Marazzi» со скидкой 20%! Дизайн-проект в подарок!

Павильон №2. Тел.700-649. Спешите! Предложение ограничено.

Магазин «Практик» предлагает воспользоваться суперпредложением и приобрести плитку Collisium Grace и ламинат Ritter со скидкой 20%.

Павильон №2. Тел.70-07-70.

Магазин «Строй ЗА» объявляет февраль месяцем бесплатных колеровок. При покупке краски любого цвета вы получаете колеровку в подарок в течение всего месяца.

Павильон №1, 13 секция и мастерская цвета Дюлакс, павильон №15. Тел.79-35-76. Предложение не ограничено.

В магазине «Акватория» вас ждет большой выбор качественных надежных инсталляций и подвесных унитазов. Инсталляция для унитаза — рамные или блочные конструкции, закрепляемые к поверхности пола или стеновой поверхности. На конструкцию устанавливается подвесной унитаз и осуществляется коммуникационная подводка. Этот тип монтажа дает возможность подключения сантехнического оборудования к водоподаче и канализации таким образом, чтобы коммуникационные подводки были скрытыми.

В течение всего февраля в «Акватории» действует множество интересных предложений и скидок на весь ассортимент! Например, комплект инсталляции "Витра", подвесной унитаз Normus, стульчак с микролифтом - всего за 12499 рублей.

Павильон №1. Тел.79-35-54.

Магазине «Инстал», официальный представитель бренда Super Flame, в течение февраля предлагает воспользоваться 15%-ной скидкой на проточные газовые водонагреватели. Акция действует на всю линейку газовых колонок Super Flame. Тел.79-36-99.

В магазине «Мастер» стартовала акция ко Дню защитника Отечества! Порадуйте мужчин желанным подарком - высокоточным лазерным дальномером. Вы можете приобрести его в «Мастере» со скидкой 50%, то есть всего за 1499 рублей. Павильон №1.

Предложение месяца от «Стройбазы на Алмазной»: в магазине крепежа «Промэкстра» весь февраль - скидка 15% на все виды саморезов. Павильон №28, секция 5 и павильон №37. Тел.700-730.

Клей для плитки Экофикс 20 кг вы можете купить всего за 169 рублей в магазине «Эклектика». Это далеко не все скидки «Эклектики»! Приходите за масляной краской Форест и интерьерной краской Оазис интериор плюс с мегаскидкой 30%. Подробности по тел.79-35-75. Предложение действительно в течение февраля.

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Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Сориентироваться на торговой площадке вам поможет карта, размещенная в проекте ПЛН ДОМ.

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

Источник: Псковская Лента Новостей