Когда лучше всего готовиться к стройке и ремонту, рассказали в магазинах «Стройбазы на Алмазной»

Многие, планируя строительство собственного дома или иного сооружения, задумываются, в какое время года лучше приобретать стройматериалы и отделочные материалы, и можно ли это делать зимой?

Между тем, именно зимний период, уверяют на «Стройбазе на Алмазной», отлично подходит для того, чтобы наметить планы на сезон и закупаться всем необходимым. Прекрасно известно, что зимой цены на стройматериалы дешевле, и именно в зимний период производители делают неплохие скидки на товар. Вот лишь несколько примеров того, где и каким образом вы сможете сэкономить в феврале.

АКВАТОРИЯ

«Сантехникой торгуют все, но не все торгуют качественной сантехникой», - уверены в этом стильном серьезном магазине, работающем на «Стройбазе на Алмазной» уже более 10 лет.

В ассортименте «Акватории» - сантехника импортного и российского производства. В числе несомненных достоинств магазина - продолжительные гарантийные сроки (не менее 5 лет) и качественная поддержка сервисного центра. Покупатели всегда находятся в центре внимания: придя сюда, вы можете рассчитывать на помощь в любом вопросе, начиная от выбора необходимого оборудования заканчивая пуском и наладкой.

Ассортимент - разнообразный по наименованиям и брендам. Смесители, душевые системы, раковины, линейка водонагревателей различных моделей (подробнее о них можно почитать ЗДЕСЬ), полотенцесушители, мебель для ванных комнат, в том числе для индивидуальных проектов, зеркала и многое другое.

Ценники - на любой бюджет. Например, комплекты ванна+раковина представлены в разном ценовом диапазоне - от самых демократичных (5000 рублей) до дизайнерских серий.

СКИДКИ

В течение февраля и марта в «Акватории» большая акция на душевые кабины и душевые ограждения: действует скидка 20% на весь ассортимент бренда Band Hours. До апреля все товары немецкой фирмы Grohe можно приобрести со скидкой 17%. Только в феврале у покупателей есть уникальная возможность приобрести испанскую мебель для ванной бренда Roca дешевле на 15%.

Отдельно стоит сказать о скидках на системы инсталляции Grohe и Vitro. Обычно система инсталляции и унитаз выбираются по отдельности. Но до конца февраля у покупателей инсталляции турецкого бренда Vitro есть возможность приобрести именно комплект всего за 12499 рублей. Эта стоимость в полтора раза дешевле той, что пришлось бы заплатить при покупке инсталляции и унитаза по отдельности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

улица Леона Поземского, 92, ТК «Мир строительных материалов» на Алмазной, корпус 1, секция №3

Тел.(8112)79-35-54

www.akvatoria60.ru

ИНСТАЛ

Сеть «ИНСТАЛ» работает на «Стройбазе на Алмазной» со времени ее открытия. В ассортименте - все, что связано с водоснабжением, отоплением и вентиляцией «от А до Я», причем по приемлемым низким ценам.

Если мы говорим об отоплении, то здесь вы найдете электро-, твердо-топливные и газовые котлы, газовые колонки, радиаторы как для частного, так и для централизованного отопления, большой выбор конвекторов (от недорогих китайских до норвежских Nobo, с гарантийным обслуживанием 10 лет). Стоимость последних колеблется в зависимости от модели и мощности. Так, для отопления площади 10 кв.метров можно приобрести как модель норвежского или финского производства бренда (9090 или 8960 рублей соответственно), так и российский Ballu (3700 рублей).

Что касается водоснабжения, то в магазине ИНСТАЛ вы найдете без преувеличения все, начиная от нагревателей различных моделей (Termex, Zanussi, Ballu, под заказ - Electrolux) и глубинных скважинных насосов (в ассортименте китайские, немецкие, итальянские), заканчивая системами очистки воды. Фильтры подбираются индивидуально, с учетом результатов анализа воды. Грамотные консультанты не только помогут с выбором, но и объяснят тонкости монтажа, при необходимости мастер выезжает на объект. Шеф-монтаж предполагает дальнейшее обслуживание по гарантии.

Кроме того, ИНСТАЛ - официальный дилер компании ТОПОЛ-ЭКО, специализирующейся на различных системах очистных сооружений. Все оборудование этого бренда разрешено СНИПами и соответствующим образом сертифицировано. Гарантия составляет 3 года. До конца февраля скидка на продукцию ТОПОЛ-ЭКО составляет 15% (экономия порядка 20 тысяч рублей!).

СКИДКИ

До конца февраля в магазинах ИНСТАЛ действует целый ряд зимних скидок. Вам стоит поторопиться и успеть приобрести все необходимое для запланированной стройки или ремонта сейчас, до начала сезона. Например, стоимость газовых колонок Super Flame со скидкой 15% составляет всего 5950 рублей. Биметаллические радиаторы RIFAR можно купить за 630 рублей (обычная цена 690 рублей за 1 секцию). Стоимость алюминиевых радиаторов также невысока: 330 рублей (обычная цена 390 рублей).

При покупке товара на сумму более 20000 рублей в магазинах ИНСТАЛ вы получаете карту постоянного покупателя со стартовой скидкой 5%. Карта накопительная, скидка по ней может достигать 15%.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.(8112)79-36-99 (отопление); 79-37-70 (водоснабжение), 79-30-10 (вентиляция и кондиционирование).

http://pskovclimate.ru/

ПРОМЭКСТРА

Сеть магазинов крепежа «Промэкстра», известная на псковском рынке уже около 10 лет, - это магазин крепежа («Стройбаза на Алмазной», пав.№37, пав.28 секц.5), кровли (павильон №28), а также цех по изготовлению металлических элементов.

В ассортименте магазина крепежа - большой выбор профильных наименований (саморезы, болты, перфорированная и анкерная техника), расходные материалы, ручной инструмент (молотки, топоры, уровни, плоскогубцы, кусачки и т.д.). Пользуется спросом также хозяйственная утварь: ведра, черенки, лопаты, шпагат, веники, в сезон - садовый инструмент, например, кусторезы. Весь ассортимент представлен в большом количестве по довольно низким ценам. Работа с организациями ведется как в розницу, так и по безналичному расчету.

В магазине кровли представлено все, что потребуется для кровельных работ, в том числе плоские и перфорированные листы. «Промэкстра» принимает заказы на изготовление кровли, заборов, осуществляя при этом все необходимые расчеты. Сроки изготовления металлических элементов - в зависимости от сложности заказа, но в среднем - в течение дня.

СКИДКИ

Весь февраль в магазине крепежа «Промэкстра» действует скидка 15% на все саморезы. Для постоянных клиентов во всех магазинах - скидка 10% на крепеж и 5% на инструмент. Изготовление металлических элементов обойдется в два раза дешевле при заказе, сделанном в феврале.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Крепеж и метизы: тел.(8112)700-730, 670-240. Металлоизделия: тел.(8112)702-520.

ПРАКТИК

ПРАКТИК - это псковская сеть магазинов, специализирующихся на продаже общестроительных материалов. Широкий ассортимент товаров для стройки и ремонта вы найдете в центральном павильоне «Стройбазы «На Алмазной», в секции 22а; в секции 14 - магазин лакокрасочной продукции, колеровки.

Около года назад на «Стройбазе на Алмазной» открылся еще один магазин сети ПРАКТИК - по продаже керамической плитки, ламината и сопутствующих товаров расположен (секция №36). Также в продаже с недавнего времени появились теплые полы.

Магазин ориентирован на комплексное решение проблем покупателей: все, что необходимо для обновления пола или стен, можно приобрести здесь. Все можно «пощупать», посмотреть, будучи уверенным в том, что любая модель ламината, керамической плитки или керамогранита есть в наличии, а значит, вам не придется тратить время на ожидание заказа. Коллекции, представленные в магазине, постоянно пополняются и обновляются.

Большая часть ассортимента произведена в России и доступна по стоимости. В частности, цена на ламинат разнится от демократичных 400 до 1023 рублей. Тем, кто предпочитает стабильное элитное качество, стоит рассмотреть вариант покупки под заказ немецкого ламината бренда Egger Cortina (стоимость 1500 рублей, в феврале на него действует скидочное предложение до 15%, срок доставки - неделя).

Консультанты магазина помогут определиться с выбором цвета ламината или плитки, по запросу можно воспользоваться услугой визуализации проекта и увидеть дизайн будущей кухни или ванной «здесь и сейчас». По словам консультантов магазина, псковичи отдают предпочтение натуральным материалам - камню, дереву, без экзотики, выбирая строгий стиль.

СКИДКИ

Каждый месяц сеть ПРАКТИК предлагает скидки до 20% на часть ассортимента. В частности, в феврале псковичи могут воспользоваться суперпредложением и приобрести плитку Collisium Grace и ламинат Ritter со скидкой 20%.

Кроме того, в сети действуют карты постоянного покупателя (ее можно приобрести за 100 рублей). Карта - накопительная, предоставляет стартовую скидку в размере 3%.

При покупке от 8000 рублей вас ждет приятный бонус - бесплатная доставка в пределах города и пригорода.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Магазин лакокрасочной продукции, колеровка, тел.: (8112) 79-35-66

Магазин общестроительных материалов, колеровка, тел.: (8112) 70-00-63

Магазин по продаже керамической плитки, ламината и сопутствующих товаров, тел.: (8112) 70-21-41

http://praktik60.ru/

https://vk.com/praktik60

Студия цвета «СтройЗА»

Лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики (Tikkurila, Parade, Лакра) - это и многое другое псковичи и жители районов могут приобрести в студии цвета «СтройЗА», расположенном на «Стройбазе на Алмазной» в павильоне №1, секции 13.

СКИДКИ

«СтройЗА БОНУС» – программа лояльности студии цвета «СтройЗА». Стать ее участником очень просто - достаточно совершить покупку от 1 тысячи рублей, заполнить анкету, и получить карту совершенно бесплатно.

Возможность оплаты бонусами есть только у покупателей, полностью заполнивших анкету. При выдаче карты на ней уже будет 500 бонусов! 1 бонус = 1 рублю. Бонусная карта является накопительной. Бонусы начисляются за все покупки, оплаченные наличными деньгами или банковской картой. Количество бонусов зависит от разряда бонусной карты.

Разряд карты Сумма покупок за календарный год Количество бонусов за покупку 2-й разряд 1 000 руб. 500 руб = 35 бонусов 3-й разряд 5 000 руб. 500 руб = 50 бонусов 4-й разряд 30 000 руб. 500 руб = 65 бонусов 5-й разряд 60 000 руб. 500 руб = 80 бонусов 6-й разряд 120 000 руб. 500 руб = 100 бонусов

Разряд карты меняется автоматически при достижении накопительного порога покупок.

Бонусами можно оплатить до 30% от суммы покупки. Для оплаты бонусами необходимо предъявить карту на кассе или назвать код подтверждения из SMS, полученного на привязанный к карте телефон. Бонусы не используются для оплаты товаров со скидками и действуют в течение одного года с момента начисления.

Владельцам карт 4-й категории и выше ежегодно 1 января на карту начисляется 1000 подарочных бонусов, действующих в течение года!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На все ваши вопросы с удовольствием ответят продавцы-консультанты в магазине по адресу: Псков, ул. Леона Поземского д.92 Строительный рынок на Алмазной павильон N 1, секция 13-14, Тел. (8112)79-35-76, 8-953-252-09-09.

https://vk.com/club70633374

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Сориентироваться на торговой площадке вам поможет карта, размещенная в проекте ПЛН ДОМ.

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: 9.00-18.00, сб 9.00-16.00, вс 10.00-16.00. Рынок будет работать и в выходные дни! Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Источник: Псковская Лента Новостей