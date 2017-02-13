Когда лучше всего готовиться к стройке и ремонту, рассказали в магазинах «Стройбазы на Алмазной»
Многие, планируя строительство собственного дома или иного сооружения, задумываются, в какое время года лучше приобретать стройматериалы и отделочные материалы, и можно ли это делать зимой?
Между тем, именно зимний период, уверяют на «Стройбазе на Алмазной», отлично подходит для того, чтобы наметить планы на сезон и закупаться всем необходимым. Прекрасно известно, что зимой цены на стройматериалы дешевле, и именно в зимний период производители делают неплохие скидки на товар. Вот лишь несколько примеров того, где и каким образом вы сможете сэкономить в феврале.
АКВАТОРИЯ
«Сантехникой торгуют все, но не все торгуют качественной сантехникой», - уверены в этом стильном серьезном магазине, работающем на «Стройбазе на Алмазной» уже более 10 лет.
В ассортименте «Акватории» - сантехника импортного и российского производства. В числе несомненных достоинств магазина - продолжительные гарантийные сроки (не менее 5 лет) и качественная поддержка сервисного центра. Покупатели всегда находятся в центре внимания: придя сюда, вы можете рассчитывать на помощь в любом вопросе, начиная от выбора необходимого оборудования заканчивая пуском и наладкой.
Ассортимент - разнообразный по наименованиям и брендам. Смесители, душевые системы, раковины, линейка водонагревателей различных моделей (подробнее о них можно почитать ЗДЕСЬ), полотенцесушители, мебель для ванных комнат, в том числе для индивидуальных проектов, зеркала и многое другое.
Ценники - на любой бюджет. Например, комплекты ванна+раковина представлены в разном ценовом диапазоне - от самых демократичных (5000 рублей) до дизайнерских серий.
СКИДКИ
В течение февраля и марта в «Акватории» большая акция на душевые кабины и душевые ограждения: действует скидка 20% на весь ассортимент бренда Band Hours. До апреля все товары немецкой фирмы Grohe можно приобрести со скидкой 17%. Только в феврале у покупателей есть уникальная возможность приобрести испанскую мебель для ванной бренда Roca дешевле на 15%.
Отдельно стоит сказать о скидках на системы инсталляции Grohe и Vitro. Обычно система инсталляции и унитаз выбираются по отдельности. Но до конца февраля у покупателей инсталляции турецкого бренда Vitro есть возможность приобрести именно комплект всего за 12499 рублей. Эта стоимость в полтора раза дешевле той, что пришлось бы заплатить при покупке инсталляции и унитаза по отдельности.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
улица Леона Поземского, 92, ТК «Мир строительных материалов» на Алмазной, корпус 1, секция №3
Тел.(8112)79-35-54
ИНСТАЛ
Сеть «ИНСТАЛ» работает на «Стройбазе на Алмазной» со времени ее открытия. В ассортименте - все, что связано с водоснабжением, отоплением и вентиляцией «от А до Я», причем по приемлемым низким ценам.
Если мы говорим об отоплении, то здесь вы найдете электро-, твердо-топливные и газовые котлы, газовые колонки, радиаторы как для частного, так и для централизованного отопления, большой выбор конвекторов (от недорогих китайских до норвежских Nobo, с гарантийным обслуживанием 10 лет). Стоимость последних колеблется в зависимости от модели и мощности. Так, для отопления площади 10 кв.метров можно приобрести как модель норвежского или финского производства бренда (9090 или 8960 рублей соответственно), так и российский Ballu (3700 рублей).
Что касается водоснабжения, то в магазине ИНСТАЛ вы найдете без преувеличения все, начиная от нагревателей различных моделей (Termex, Zanussi, Ballu, под заказ - Electrolux) и глубинных скважинных насосов (в ассортименте китайские, немецкие, итальянские), заканчивая системами очистки воды. Фильтры подбираются индивидуально, с учетом результатов анализа воды. Грамотные консультанты не только помогут с выбором, но и объяснят тонкости монтажа, при необходимости мастер выезжает на объект. Шеф-монтаж предполагает дальнейшее обслуживание по гарантии.
Кроме того, ИНСТАЛ - официальный дилер компании ТОПОЛ-ЭКО, специализирующейся на различных системах очистных сооружений. Все оборудование этого бренда разрешено СНИПами и соответствующим образом сертифицировано. Гарантия составляет 3 года. До конца февраля скидка на продукцию ТОПОЛ-ЭКО составляет 15% (экономия порядка 20 тысяч рублей!).
СКИДКИ
До конца февраля в магазинах ИНСТАЛ действует целый ряд зимних скидок. Вам стоит поторопиться и успеть приобрести все необходимое для запланированной стройки или ремонта сейчас, до начала сезона. Например, стоимость газовых колонок Super Flame со скидкой 15% составляет всего 5950 рублей. Биметаллические радиаторы RIFAR можно купить за 630 рублей (обычная цена 690 рублей за 1 секцию). Стоимость алюминиевых радиаторов также невысока: 330 рублей (обычная цена 390 рублей).
При покупке товара на сумму более 20000 рублей в магазинах ИНСТАЛ вы получаете карту постоянного покупателя со стартовой скидкой 5%. Карта накопительная, скидка по ней может достигать 15%.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тел.(8112)79-36-99 (отопление); 79-37-70 (водоснабжение), 79-30-10 (вентиляция и кондиционирование).
ПРОМЭКСТРА
Сеть магазинов крепежа «Промэкстра», известная на псковском рынке уже около 10 лет, - это магазин крепежа («Стройбаза на Алмазной», пав.№37, пав.28 секц.5), кровли (павильон №28), а также цех по изготовлению металлических элементов.
В ассортименте магазина крепежа - большой выбор профильных наименований (саморезы, болты, перфорированная и анкерная техника), расходные материалы, ручной инструмент (молотки, топоры, уровни, плоскогубцы, кусачки и т.д.). Пользуется спросом также хозяйственная утварь: ведра, черенки, лопаты, шпагат, веники, в сезон - садовый инструмент, например, кусторезы. Весь ассортимент представлен в большом количестве по довольно низким ценам. Работа с организациями ведется как в розницу, так и по безналичному расчету.
В магазине кровли представлено все, что потребуется для кровельных работ, в том числе плоские и перфорированные листы. «Промэкстра» принимает заказы на изготовление кровли, заборов, осуществляя при этом все необходимые расчеты. Сроки изготовления металлических элементов - в зависимости от сложности заказа, но в среднем - в течение дня.
СКИДКИ
Весь февраль в магазине крепежа «Промэкстра» действует скидка 15% на все саморезы. Для постоянных клиентов во всех магазинах - скидка 10% на крепеж и 5% на инструмент. Изготовление металлических элементов обойдется в два раза дешевле при заказе, сделанном в феврале.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Крепеж и метизы: тел.(8112)700-730, 670-240. Металлоизделия: тел.(8112)702-520.
ПРАКТИК
ПРАКТИК - это псковская сеть магазинов, специализирующихся на продаже общестроительных материалов. Широкий ассортимент товаров для стройки и ремонта вы найдете в центральном павильоне «Стройбазы «На Алмазной», в секции 22а; в секции 14 - магазин лакокрасочной продукции, колеровки.
Около года назад на «Стройбазе на Алмазной» открылся еще один магазин сети ПРАКТИК - по продаже керамической плитки, ламината и сопутствующих товаров расположен (секция №36). Также в продаже с недавнего времени появились теплые полы.
Магазин ориентирован на комплексное решение проблем покупателей: все, что необходимо для обновления пола или стен, можно приобрести здесь. Все можно «пощупать», посмотреть, будучи уверенным в том, что любая модель ламината, керамической плитки или керамогранита есть в наличии, а значит, вам не придется тратить время на ожидание заказа. Коллекции, представленные в магазине, постоянно пополняются и обновляются.
Большая часть ассортимента произведена в России и доступна по стоимости. В частности, цена на ламинат разнится от демократичных 400 до 1023 рублей. Тем, кто предпочитает стабильное элитное качество, стоит рассмотреть вариант покупки под заказ немецкого ламината бренда Egger Cortina (стоимость 1500 рублей, в феврале на него действует скидочное предложение до 15%, срок доставки - неделя).
Консультанты магазина помогут определиться с выбором цвета ламината или плитки, по запросу можно воспользоваться услугой визуализации проекта и увидеть дизайн будущей кухни или ванной «здесь и сейчас». По словам консультантов магазина, псковичи отдают предпочтение натуральным материалам - камню, дереву, без экзотики, выбирая строгий стиль.
СКИДКИ
Каждый месяц сеть ПРАКТИК предлагает скидки до 20% на часть ассортимента. В частности, в феврале псковичи могут воспользоваться суперпредложением и приобрести плитку Collisium Grace и ламинат Ritter со скидкой 20%.
Кроме того, в сети действуют карты постоянного покупателя (ее можно приобрести за 100 рублей). Карта - накопительная, предоставляет стартовую скидку в размере 3%.
При покупке от 8000 рублей вас ждет приятный бонус - бесплатная доставка в пределах города и пригорода.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Магазин лакокрасочной продукции, колеровка, тел.: (8112) 79-35-66
Магазин общестроительных материалов, колеровка, тел.: (8112) 70-00-63
Магазин по продаже керамической плитки, ламината и сопутствующих товаров, тел.: (8112) 70-21-41
Студия цвета «СтройЗА»
Лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики (Tikkurila, Parade, Лакра) - это и многое другое псковичи и жители районов могут приобрести в студии цвета «СтройЗА», расположенном на «Стройбазе на Алмазной» в павильоне №1, секции 13.
СКИДКИ
«СтройЗА БОНУС» – программа лояльности студии цвета «СтройЗА». Стать ее участником очень просто - достаточно совершить покупку от 1 тысячи рублей, заполнить анкету, и получить карту совершенно бесплатно.
Возможность оплаты бонусами есть только у покупателей, полностью заполнивших анкету. При выдаче карты на ней уже будет 500 бонусов! 1 бонус = 1 рублю. Бонусная карта является накопительной. Бонусы начисляются за все покупки, оплаченные наличными деньгами или банковской картой. Количество бонусов зависит от разряда бонусной карты.
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Разряд карты
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Сумма покупок за календарный год
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Количество бонусов за покупку
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2-й разряд
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1 000 руб.
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500 руб = 35 бонусов
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3-й разряд
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5 000 руб.
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500 руб = 50 бонусов
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4-й разряд
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30 000 руб.
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500 руб = 65 бонусов
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5-й разряд
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60 000 руб.
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500 руб = 80 бонусов
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6-й разряд
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120 000 руб.
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500 руб = 100 бонусов
Разряд карты меняется автоматически при достижении накопительного порога покупок.
Бонусами можно оплатить до 30% от суммы покупки. Для оплаты бонусами необходимо предъявить карту на кассе или назвать код подтверждения из SMS, полученного на привязанный к карте телефон. Бонусы не используются для оплаты товаров со скидками и действуют в течение одного года с момента начисления.
Владельцам карт 4-й категории и выше ежегодно 1 января на карту начисляется 1000 подарочных бонусов, действующих в течение года!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На все ваши вопросы с удовольствием ответят продавцы-консультанты в магазине по адресу: Псков, ул. Леона Поземского д.92 Строительный рынок на Алмазной павильон N 1, секция 13-14, Тел. (8112)79-35-76, 8-953-252-09-09.
Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.
«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!
Сориентироваться на торговой площадке вам поможет карта, размещенная в проекте ПЛН ДОМ.
Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.
График работы рынка: 9.00-18.00, сб 9.00-16.00, вс 10.00-16.00. Рынок будет работать и в выходные дни! Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!
Источник: Псковская Лента Новостей