Весна дарит суперскидки на «Стройбазе на Алмазной»

Весна - время обновления во всем: в природе, в сердце и, конечно же, в доме. Неслучайно именно весной многие начинают ремонт или стройку, а значит, отправляются на «Стройбазу на Алмазной» за всем необходимым. А уж если все, что нужно, можно купить со скидкой - это просто музыка для экономного псковича!

В марте «Стройбаза на Алмазной» приглашает за разумными покупками. В магазинах, расположенных на территории стройбазы, любой сможет найти все, что нужно для стройки и ремонта, - с чувством, с толком, с расстановкой. А теперь расскажем подробнее о самых интересных скидках марта.

Магазины сети «ИНСТАЛ»

Сеть «ИНСТАЛ» специализируется на подборе и продаже оборудования для отопления, водоснабжения и вентиляции. Грамотные консультанты не только помогут с выбором, но и объяснят тонкости монтажа, при необходимости мастер выезжает на объект. Шеф-монтаж предполагает дальнейшее обслуживание по гарантии.

СКИДКИ

При покупке производственной бытовой вентиляции или комплекта кухонной вытяжки в течение всего марта предоставляется скидка 10%. Сэкономить можно также на покупке радиаторов: стоимость моделей немецкого и российского производства в настоящий момент снижена.

В марте покупатели также могут воспользоваться уникальной возможностью - приобрести газовые колонки Suoper Flame с 15%-ной скидкой.

В магазине ИНСТАЛ представлен широкий ассортимент канализационных установок (септики, переливные емкости, а также автономные станции биоочистки), на них в марте действует скидка до 15%.

Кроме того, при покупке товара на сумму более 20000 рублей в магазинах ИНСТАЛ вы получаете карту постоянного покупателя со стартовой скидкой 5%. Карта накопительная, скидка по ней может достигать 15%.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Стройбаза на Алмазной», павильон №15, №29.

Тел.(8112)79-36-99 (отопление); 79-37-70 (водоснабжение), 79-30-10 (вентиляция и кондиционирование).

http://pskovclimate.ru/

Студия цвета «Строй ЗА»

Лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики (Tikkurila, Parade, Лакра) - это и многое другое псковичи и жители районов могут приобрести в студии цвета «Строй ЗА», расположенном на «Стройбазе на Алмазной» в павильоне №1, секции 13. В выборе цвета покупателям всегда помогут грамотные продавцы. Благодаря системе лояльности к покупателям в магазине выстроена гибкая ценовая политика на весь ассортимент, в том числе премиум-сегмента.

СКИДКИ

Студия цвета «Строй ЗА» делает ремонт еще доступнее! Только в марте за 14 кг краски Лакра для внутренних или фасадных работ 3 кг краски - в подарок!

Внимание: акция суммируется с картой «Строй ЗА БОНУС». Карта выдается бесплатно при покупке от 1 тысячи рублей, и на ней сразу есть 500 подарочных бонусов! 1 бонус = 1 рублю. Бонусами можно оплатить до 30% покупки. На карту возвращается полная стоимость колеровки купленной краски. А также по ней dам повторят колеровку даже в нестандартный цвет!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1, секция 13-14

Тел. (8112)79-35-76, 8-953-252-09-09.

Магазин сантехники «Акватория»

«Акватория» - это профессионал в реализации качественных сантехнических изделий от ведущих мировых производителей. Здесь можно не просто приобрести сантехнику, но и найти комплексное решение для максимально комфортного и эстетически привлекательного обустройства вашей ванной и санузла.

СКИДКИ

В течение марта на все смесители немецкой фирмы Grohe действует скидка 17%. Немецкое качество - приятная цена!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1, секция 3.

Тел.(8112)79-35-54

www.akvatoria60.ru

Магазин «Husqvarna — садовая техника»

Настоящая находка сезона - садовая техника и инструмент, полный ассортимент которой представлен в магазине «Husqvarna — садовая техника» на «Строительной базе на Алмазной». Это газонокосилки, мотокосы, триммеры, бензопилы, садовые трактора, измельчители, поливочные шланги, секаторы и расходные материалы. С недавних пор товарный ряд магазина пополнился оборудованием, необходимым для работы с бетоном. СКИДКИ Только в марте бензопилу бытового уровня бренда DDE псковичи смогут приобрести за 5555 рублей. Приобрести 25 метров прочного поливочного шланга Гардена в этом месяце можно за 1000 рублей. Кроме того, на все секаторы Гардена действует скидка 35%. Всю технику, представленную в магазине, можно взять в прокат. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ «Стройбаза на Алмазной», павильон №2. Телефон:(8112)79-34-03 http://masterts.ru/

Магазин Kerama Marazzi

В фирменном магазине ведущего российского производителя керамической плитки и керамического гранита «Kerama Marazzi» псковичей ждет широкий выбор вышеназванной продукции.

В уютном, светлом магазине площадью почти 100 кв. метров представлен широкий ассортимент керамической плитки, керамического гранита, мозаики и декоративных элементов «Kerama Marazzi». Компетентные и доброжелательные сотрудники создадут комфортные условия для выбора надежных керамических материалов для реализации самых смелых и оригинальных интерьеров. Профессиональный дизайнер составит бесплатный дизайн - проект с 3D-визуализацией, который сразу же можно увидеть на большой плазменной панели.

СКИДКИ

Только в марте: продукцию из трех настенных и трех напольных коллекций псковичи могут приобрести со скидкой 15%.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Стройбаза на Алмазной», павильон №2, секция 24

Тел.: (8112)70-06-49.

Магазин крепежа «ПромЭкстра»

В ассортименте товаров магазина «ПромЭкстра» - крепеж, метизы, саморезы, слесарный и монтажный инструмент.

СКИДКА

Обратившись в «ПромЭкстра» в марте, вы можете рассчитывать на получение скидки на работу по изготовлению элементов кровли. Размер скидки - 50%.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стройбаза на Алмазной, павильон №28, секция 93

Телефоны: (8112)700-730, 67-02-40

Магазин «Практик»

ПРАКТИК - это псковская сеть магазинов, специализирующихся на продаже общестроительных материалов. Широкий ассортимент товаров для стройки и ремонта вы найдете в центральном павильоне «Стройбазы «На Алмазной», в секции 22а; в секции 14 - магазин лакокрасочной продукции, колеровки.

Около года назад на «Стройбазе на Алмазной» открылся еще один магазин сети ПРАКТИК - по продаже керамической плитки, ламината и сопутствующих товаров расположен (секция №36). Также в продаже с недавнего времени появились теплые полы.

Магазин ориентирован на комплексное решение проблем покупателей: все, что необходимо для обновления пола или стен, можно приобрести здесь. Все можно «пощупать», посмотреть, будучи уверенным в том, что любая модель ламината, керамической плитки или керамогранита есть в наличии, а значит, вам не придется тратить время на ожидание заказа. Коллекции, представленные в магазине, постоянно пополняются и обновляются.

СКИДКИ

Каждый месяц сеть ПРАКТИК предлагает скидки до 20% на часть ассортимента. В частности, в марте псковичи могут приобрести керамогранит с 20%-ной скидкой.

Кроме того, в сети действуют карты постоянного покупателя (ее можно приобрести за 100 рублей). Карта - накопительная, предоставляет стартовую скидку в размере 3%.

При покупке от 8000 рублей вас ждет приятный бонус - бесплатная доставка в пределах города и пригорода.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Магазин лакокрасочной продукции, колеровка, тел.: (8112) 79-35-66

Магазин общестроительных материалов, колеровка, тел.: (8112) 70-00-63

Магазин по продаже керамической плитки, ламината и сопутствующих товаров, тел.: (8112) 70-21-41

http://praktik60.ru/

https://vk.com/praktik60

«Деревянный рай»

В магазине «Деревянный рай» покупателей ждет самый широкий спектр пиломатериалов, мебели, дверей, лестниц и прочих изделий из дерева любых пород - сосны, ели, липы, осины, ольхи, березы, абаши, канадского кедра, лиственницы. Недавно в магазине появился новый отдел - крепежа и метизов, где покупателей ждет большой выбор продукции данного ассортимента.

СКИДКИ

В течение марта в магазине - распродажа. В частности, в отделе крепежа действует скидка 15% на весь ассортимент.

Магазин-салон «Эклектика»

Магазин-салон «Эклектика» специализируется на продаже строительных материалов розничным покупателям, а также работает с оптовыми покупателями (крупными клиентами, профессиональными строителями и торговыми компаниями). В магазине «Эклектика» на «Стройбазе на Алмазной» представлен широкий спектр лако-красочных и прочих отделочных материалов.

СКИДКИ

Средства марки Pinotex в марте можно приобрести со скидкой 20%. Кисточка в подарок.

Особое предложение - 20%-ная скидка - действует и на краску Tikkurila Euro Power-7 база А. При покупке - валик в подарок.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1, №2, №28.

http://www.eklectika.ru/

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас! Спешите! Предложение ограничено.

Сориентироваться на торговой площадке вам поможет карта, размещенная в проекте ПЛН ДОМ.

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: 9.00-18.00, сб 9.00-16.00, вс 10.00-16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Источник: Псковская Лента Новостей