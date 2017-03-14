На «Стройбазе на Алмазной» рассказали о самых интересных мартовских скидках

Весна - время обновления во всем: в природе, в сердце и, конечно же, в доме. Неслучайно именно весной многие начинают ремонт или стройку, а значит, отправляются на «Стройбазу на Алмазной» за всем необходимым. А уж если все, что нужно, можно купить со скидкой - это просто музыка для экономного псковича!

В марте «Стройбаза на Алмазной» приглашает за разумными покупками. В магазинах, расположенных на территории стройбазы, любой сможет найти все, что нужно для стройки и ремонта, - с чувством, с толком, с расстановкой.

В нашем видеорепортаже - самые интересные скидки марта.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас! Спешите! Предложение ограничено.

Сориентироваться на торговой площадке вам поможет карта, размещенная в проекте ПЛН ДОМ.

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: 9.00-18.00, сб 9.00-16.00, вс 10.00-16.00.

Источник: Псковская Лента Новостей