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Интерактив: Когда уже коммунальщики начнут «готовить сани летом»?

Я живу на ул. Бастионной, 13 (9 этаж). Начиная с ноября 2016 года «воюю» со своей управляющей компанией ООО «Микрорайон 6+». Циркуляция горячей воды стала непостоянной после череды аварий в подвале дома и у теплосетей. Если нет водоразбора горячей воды, то и полотенцесушитель (змеевик в ванной) холодный. До аварий такого не было. Сами понимаете, что я несу лишние затраты на оплату той воды, которую не получаю, по счетчикам. Есть письменные обращения и в ПТС, и в УК, и есть ответы письменные. Но воз и ныне там... Это раз.

Второе. После запуска отопления (а он был в моем доме долгим и мучительным) батареи были отличные и горячие. Но в середине ноября, опять же, после очередной аварии у ПТС на участке (теплотрассе), батареи стали теплыми, и в те морозы, которые были в январе, руку можно было спокойно держать на батареях. В общем, мерзли... При обращении в управляющей компании говорят, что у ПТС занижены параметры, а в ПТС - что УК должна правильно распределить нагрузку по дому.

Ну и надо отметить, что наша УК по документам обслуживает всего 3 дома, тогда как как все другие компании имеют от 20 до 60 домов. И приходит мысль в голову невольно: отмывание денег... Директора УК не застать на месте, на прием не попасть, инженеры на больничных... Справедливости ради отмечу, что диспетчер и секретарь УК работают исправно.

Что касается ПТС, то начиная с начала отопительного сезона, а точнее с ноября, на нашем теплоучастке (теплотрассе, которая касается так или иначе нашего дома) произошло уже более пяти аварий. Последние были 10 января и 16 января, то «семисотку» прорвало, то «шестисотку». Все эти дни на время устранения аварий тепла в квартирах в нашем доме не было.

Уважаемые ООО «Микрорайон 6+» и ПТС, может пора начинать уже «готовить сани летом»? Надеюсь, кто-нибудь из вышестоящих в этих компаниях прочитает это и сдвинет дело с «мертвой точки».

Михаил

Источник: Псковская Лента Новостей