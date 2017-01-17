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Интерактив: В чем прозрачность расчетов ОДН?
В тарифах на ОДН даны нормы за 1 кв. м общего имущества. Вопрос: а как узнать эту площадь общего имущества на СОИ по водоснабжению и электроснабжению? Какие площади применяются для водоснабжения, какие на электричество, освещение? Делятся ли электрические ОДН на отдельно СОИ и освещение лестничных клеток? Каким образом полученная сумма «тариф на площадь общего имущества» распределяется на жильцов?
К примеру, управляющая организация прислала освещение и электричество СОИ как отдельные платежи, но ведь освещение лестничных клеток уже включено в тариф ОДН?
Хотелось бы услышать от властей, в чем прозрачность расчетов? Откуда взята каждая цифра и какой источник открыть по площадям общедомового имущества, а далее правильно его разделить, если нормы применены к дому в 9 этажей. Управляющие организации не дают таких сведений.
Исходя из логики, тариф на ОДН нужно умножить на площадь общего имущества. Тариф опубликован, а где взять площади и как их правильно применить на разные услуги?
Учитывая, что администрация признала, что тариф завышен на ОДН (норматив), соответственно платежки за январь 2017 должны быть признаны недействительными, а тому, кто заплатил, обязаны произвести перерасчет.
Ждем ответа администрации с полным развернутым ответом, с прозрачным описательным расчетом и раскрытием информации о площадях по разным домам.
Пскович
Источник: Псковская Лента Новостей
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